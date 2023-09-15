Величкин о лидерстве «Металлурга»: «Это окрыленность тренеров и молодежи, они на одной волне. Главная черта Разина – упертость, в хорошем смысле»

Геннадий Величкин высказался о лидерстве «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Магнитогорцы набрали 11 очков в 6 матчах и занимают 1-е место в Восточной конференции и общей таблице лиги.

«Нет, не удивлен такому старту «Магнитки». Думаю, что такие моменты бывают. Во-первых, это окрыленность тренерского штаба, окрыленность молодых хоккеистов. Они все из себя выжимают, поэтому надо удержать команду в этом тонусе. Смогут ли тренеры найти баланс? Сложно, но реально.

Я знаю , как человека. Его главная черта – упертость. В хорошем смысле слова. Если Андрей что-то решил, он будет идти до конца к своей цели. Очень настойчивый человек и тренер.

У него есть помощники, правда, все молодые. Не сказать, что они опытные, но они учатся и должно все получиться. Хорошо, когда молодая команда и молодой тренерский штаб. Они на одной волне», – сказал бывший вице-президент клуба.