Величкин о лидерстве «Металлурга»: «Это окрыленность тренеров и молодежи, они на одной волне. Главная черта Разина – упертость, в хорошем смысле»

Теги Металлург Мг Геннадий Величкин КХЛ Андрей Разин Хоккей

Геннадий Величкин высказался о лидерстве «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Магнитогорцы набрали 11 очков в 6 матчах и занимают 1-е место в Восточной конференции и общей таблице лиги. 

«Нет, не удивлен такому старту «Магнитки». Думаю, что такие моменты бывают. Во-первых, это окрыленность тренерского штаба, окрыленность молодых хоккеистов. Они все из себя выжимают, поэтому надо удержать команду в этом тонусе. Смогут ли тренеры найти баланс? Сложно, но реально.

Я знаю Разина, как человека. Его главная черта – упертость. В хорошем смысле слова. Если Андрей что-то решил, он будет идти до конца к своей цели. Очень настойчивый человек и тренер.

У него есть помощники, правда, все молодые. Не сказать, что они опытные, но они учатся и должно все получиться. Хорошо, когда молодая команда и молодой тренерский штаб. Они на одной волне», – сказал бывший вице-президент клуба. 

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3 комментария

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Кино Музыка
Федоров, Ларионов, Разин. А говорили нет тренеров)
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Давай Так
На багаже "Северстали", как говорится.
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Давай Так
Ответ Кино Музыка
Федоров, Ларионов, Разин. А говорили нет тренеров)
А самого главного забыл.
0
0
0
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