«Коламбус» взял Фантилли под 3-м номером на драфте НХЛ. Он стал лучшим бомбардиром NCAA с 65 очками в 36 играх, выиграл МЧМ и ЧМ в один год
«Коламбус» взял форварда Адама Фантилли под 3-м номером на драфте НХЛ.
18-летний нападающий был одним из фаворитов драфта и считался главным кандидатом на общий 2-й номер.
«Анахайм», имевший общий 2-й выбор, предпочел взять шведского форварда Лео Карлссона.
В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром NCAA, набрав 65 (30+35) очков в 36 играх за университет Мичигана. По итогам сезона Адам получил приз Хоби Бейкера, присуждаемый лучшему игроку в студенческом хоккее США.
Также Фантилли стал вторым игроком в истории канадского хоккея, выигравшим МЧМ и ЧМ в один год. Первым был Джонатан Тэйвс (в 2007 году).
На молодежном чемпионате мира нападающий набрал 5 (2+3) очков в 7 играх, на взрослом – 3 (1+2) балла в 10 матчах.
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