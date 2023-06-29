«Коламбус» взял Фантилли под 3-м номером на драфте НХЛ. Он стал лучшим бомбардиром NCAA с 65 очками в 36 играх, выиграл МЧМ и ЧМ в один год

«Коламбус» взял форварда Адама Фантилли под 3-м номером на драфте НХЛ.

18-летний нападающий был одним из фаворитов драфта и считался главным кандидатом на общий 2-й номер.

«Анахайм», имевший общий 2-й выбор, предпочел взять шведского форварда Лео Карлссона.

В минувшем сезоне канадец стал лучшим бомбардиром , набрав 65 (30+35) очков в 36 играх за университет Мичигана. По итогам сезона получил приз Хоби Бейкера, присуждаемый лучшему игроку в студенческом хоккее США.

Также Фантилли стал вторым игроком в истории канадского хоккея, выигравшим МЧМ и ЧМ в один год. Первым был Джонатан Тэйвс (в 2007 году).

На молодежном чемпионате мира нападающий набрал 5 (2+3) очков в 7 играх, на взрослом – 3 (1+2) балла в 10 матчах.