Фантилли пришел на драфт в пиджаке с фото семьи, друзей и товарищей по команде: «На моем жилете есть список всех, кто помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь»

Теги Коламбус фото НХЛ драфт НХЛ стиль Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли пришел на драфт НХЛ в пиджаке с фото семьи, друзей и товарищей по команде.

«Коламбус» взял форварда под 3-м номером на драфте-2023.

18-летний канадский нападающий пришел на церемонию драфта в костюме сливового цвета. Подкладку пиджака украсил коллаж из фотографий его семьи, друзей и товарищей по команде.

После того, как «Блю Джекетс» выбрали Фантилли, он снял пиджак, продемонстрировав заднюю часть жилета, на котором были написаны имена всех, кого он хотел поблагодарить за то, что они помогли ему попасть в НХЛ.

Как сообщает журналист Аарон Портцлайн, на подкладку и жилет было нанесено более 140 имен.

«Внутри подкладки моего пиджака – фотографии команд, за которые я играл, моих друзей, семьи и всех, кто здесь со мной. На обратной стороне моего жилета есть список всех, кто помог мне добраться туда, где я сейчас нахожусь», – сказал Фантилли.

 

Фото: twitter.com/Aportzline, официальный сайт НХЛ  

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3 комментария

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Ебздрогыч
Красивый поступок! Парнишка не зазвездится, если помнит всех, кто помог ему попасть в НХЛ
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цэсемьэр
Ответ Montenegro Serbian
140 имён?) Не рановато для таких перфомансов? В НХЛ так то много кто попадал, в том числе и в первой десятке драфта. Не прям уж нереальное достижение. Вот взять гайку или персональную награду, вот здесь уже и 150 имён можно нанести)
не прям уж нереальное достижение? - может попробуешь?😆
+1
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