Генменеджер «Коламбуса»: «Фантилли – именно то, что нам нужно. Всегда искали такого игрока. Считаем, что Адам готов к НХЛ»

Теги Коламбус НХЛ драфт НХЛ Ярмо Кекяляйнен Адам Фантилли Хоккей

Генеральный менеджер Коламбуса объяснил выбор Адама Фантилли на драфте НХЛ.

«Блю Джекетс» выбрали нападающего под третьим номером.

«Мы очень-очень рады. Это именно то, что нам было нужно. Именно такой тип хоккеиста мы всегда искали.

Это хоккеист, который играет правильно во всех трех зонах.

Он умеет творить, но не только за счета мастерства, но и за счет решимости и характера. Такие хоккеисты редко доступны, поэтому мы рады, что он у нас.

Мы поговорим с ним о следующем сезоне, но мы считаем, что он готов [к НХЛ].

Мы должны донести до него наше мнение. Адам уже много достиг на уровне колледжа. И он готов к следующему вызову.

Мы примем во внимание его мысли и, конечно, внимательно выслушаем его, но мы считаем, что он готов», – сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

Топовый канадский юниор пришел на драфт в пиджаке с именами всех, кто помог ему добиться успеха

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