Алекс Бродхерст: «Подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером»

Теги Авангард Амур КХЛ Алекс Бродхерст Хоккей

Алекс Бродхерст высказался о своем переходе в «Амур».

В прошлом сезоне американец выступал за «Авангард».

– После тяжелого старта вы стали одним из ведущих игроков «Авангарда». В чем вы стали лучше за прошедший сезон?

– Самое главное – это уверенность в своих силах и способностях. Мне кажется, я добавил в быстроте принятия решений и в исполнении передач, в хоккейном IQ. В прошлом сезоне у меня были некоторые проблемы с броском. Летом я очень много работал над этим, много бросал, и, думаю, это помогло.

– Тренеры «Амура» называют вас ведущим игроком. Это давит или вдохновляет?

– Я думаю, и то, и другое. Но я и подписал контракт с «Амуром», потому что здесь могу быть лидером. Понимаю, чего ждут от меня в команде – я должен приносить пользу и помогать выигрывать день за днем. Конечно, в этом есть элемент давления, однако у нас собрался отличный коллектив. У нас не один лидер, – сказал форвард «Амура».

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1 комментарий

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Антон Фёдоров
удачи алекс
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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