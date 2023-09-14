Форвард «Амура» Бродхерст пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы. У него 2+2 в 3 играх сезона

Форвард «Амура» Алекс Бродхерст пропустит от 4 до 6 недель из-за травмы.

30-летний американец получил повреждение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком».

В 3 играх сезона в его активе 4 (2+2) очка.

«Новости сегодня не очень хорошие, но и не такие плохие, как могли бы быть.

Травма, полученная Алексом Броадхерстом, оказалась достаточно серьезной. После того, как спал отек, мы провели дополнительное обследование и сейчас можно сказать, что восстановление займет от 4 до 6 недель. Это значит, что мы ждем возвращения Алекса в состав в конце октября.

Всегда неприятно терять одного из лидеров команды. Но ребята уже доказали, что умеют преодолевать трудности.

Желаем Алексу скорейшего и полного восстановления, ну а вас ждем на трибунах «Платинум Арены». Команде очень нужна ваша поддержка!» – сообщил генеральный директор клуба из Хабаровска Роман Крамарь.