Мартемьянов о Бродхерсте: «Травма у него нелегкая. Готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее. Жалко потерять такого игрока»
Андрей Мартемьянов рассказал о травме форварда «Амура» Алекса Бродхерста.
Игрок получил повреждение в начале третьего периода матча со «Спартаком» (3:5).
«Пока ничего не определено, но травма у него нелегкая. Он поехал на обследование, и, возможно, нас ждут не очень хорошие новости.
Готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее. Потерять такого игрока жалко», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.
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