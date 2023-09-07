Мартемьянов о Бродхерсте: «Травма у него нелегкая. Готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее. Жалко потерять такого игрока»

Теги Амур травмы КХЛ Андрей Мартемьянов Алекс Бродхерст Р-Спорт Хоккей

Андрей Мартемьянов рассказал о травме форварда «Амура» Алекса Бродхерста.

Игрок получил повреждение в начале третьего периода матча со «Спартаком» (3:5).

«Пока ничего не определено, но травма у него нелегкая. Он поехал на обследование, и, возможно, нас ждут не очень хорошие новости.

Готовлюсь к худшему, но надеюсь на лучшее. Потерять такого игрока жалко», – сказал главный тренер «Амура» Мартемьянов.

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