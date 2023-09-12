Щитов о ЦСКА: «Мощная команда, не форсирует и идет по графику прошлого сезона. Видно, что пропущенный Федотовым год сказывается»

Никита Щитов высказался о старте ЦСКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

«ЦСКА не форсирует события и планомерно входит в сезон. И на предсезонку команда вышла позже. По игре с « » ЦСКА превосходил соперника – просто шайба не шла в ворота, а в овертайме армейцы пропустили в пустые. У ЦСКА мощная команда, и она идет по графику прошлого года.

Пока непонятно, сколько времени понадобится на адаптацию . Видно, что пропущенный год сказывается. Плюс вся шумиха, которая идет вокруг него. Он тоже, наверное, не может закрыться и полностью абстрагироваться от этого. Думаю, пара месяцев уйдет на адаптацию.

Когда он начнет играть чаще и все прочувствует, тогда и вернется на прежний уровень. Мне бы очень хотелось этого. Многие переживают за него. Хочется, чтобы у парня все было хорошо», – считает бывший защитник клубов .