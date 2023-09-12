Щитов о ЦСКА: «Мощная команда, не форсирует и идет по графику прошлого сезона. Видно, что пропущенный Федотовым год сказывается»
Никита Щитов высказался о старте ЦСКА в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
«ЦСКА не форсирует события и планомерно входит в сезон. И на предсезонку команда вышла позже. По игре с «Куньлунем» ЦСКА превосходил соперника – просто шайба не шла в ворота, а в овертайме армейцы пропустили в пустые. У ЦСКА мощная команда, и она идет по графику прошлого года.
Пока непонятно, сколько времени понадобится на адаптацию Федотову. Видно, что пропущенный год сказывается. Плюс вся шумиха, которая идет вокруг него. Он тоже, наверное, не может закрыться и полностью абстрагироваться от этого. Думаю, пара месяцев уйдет на адаптацию.
Когда он начнет играть чаще и все прочувствует, тогда и вернется на прежний уровень. Мне бы очень хотелось этого. Многие переживают за него. Хочется, чтобы у парня все было хорошо», – считает бывший защитник клубов КХЛ.
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