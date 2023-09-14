Быков о смене лидеров в СКА при Ротенберге: «Я не сторонник такого подхода, но каждый хочет доказать состоятельность. В СКА серьезная вертикаль»

Теги СКА Вячеслав Быков КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Вячеслав Быков оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

– Как вам СКА при Романе Ротенберге и многочисленных помощниках? Считаете, правильно каждый год менять лидеров и надеяться на что-то другое? 

– Я, например, не сторонник такого подхода. Но каждый хочет доказать свою состоятельность и свой правильный путь. Посмотрим, сейчас сложно сказать.

Но хочу отметить, что в СКА создана серьезная вертикаль. Этого удалось достигнуть, когда еще мы были в команде. Мы работали, дискутировали на эту тему. Там есть дочерние команды. В общем, создан такой очень серьезный хоккейный кластер.

Да, они провели хорошую трансферную политику в последние годы и привлекли большое количество талантливой молодежи. Теперь нужно, чтобы эта молодежь развивалась и заявляла о себе на взрослом уровне. Посмотрим, как это будет получаться.

Предполагаю, что в этой связи и был создан такой серьезный тренерский штаб, который должен следить за молодежью, проводить анализ. Серьезная работа, – сказал бывший главный тренер сборной России. 

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6 комментариев

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Валерий Сергеевич
И Быков прогнулся под эту вертикаль!
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Семен Бабцов
А почему во главе этого "серьёзного тренерского штаба" такое чудо водрузили?
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Запад-Восток
И очень слабая горизонталь.
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Machine Head
Спросите Быкова хочет ли он еще поработать в ска. Вячеслав Аркадьевич слишком хорошо воспитан , что еще рассказать про другую вертикаль. Вертикаль при которой ни один из действующих тренеров не дал ни одного интервью. Я уже писал об этом . Скриньте -сейчас почитают что здесь пишут и организуют обширное интервью условного Зубова.
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Вадим Абдуллин
В СКА действительно сильная вертикаль, молодой питерский воспитанник начинает играть в одном из молодежных клубов, летом занимается в хоккейном городе, затем попадает в ВХЛ где познает игру с мужиками, после чего попадает в основную команду СКА и становится незаменимым игроком. Хотя подождите..
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Запад-Восток
И очень слабая горизонталь.
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