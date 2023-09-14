Быков о смене лидеров в СКА при Ротенберге: «Я не сторонник такого подхода, но каждый хочет доказать состоятельность. В СКА серьезная вертикаль»

Вячеслав Быков оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

– Как вам СКА при Романе Ротенберге и многочисленных помощниках? Считаете, правильно каждый год менять лидеров и надеяться на что-то другое?

– Я, например, не сторонник такого подхода. Но каждый хочет доказать свою состоятельность и свой правильный путь. Посмотрим, сейчас сложно сказать.

Но хочу отметить, что в СКА создана серьезная вертикаль. Этого удалось достигнуть, когда еще мы были в команде. Мы работали, дискутировали на эту тему. Там есть дочерние команды. В общем, создан такой очень серьезный хоккейный кластер.

Да, они провели хорошую трансферную политику в последние годы и привлекли большое количество талантливой молодежи. Теперь нужно, чтобы эта молодежь развивалась и заявляла о себе на взрослом уровне. Посмотрим, как это будет получаться.

Предполагаю, что в этой связи и был создан такой серьезный тренерский штаб, который должен следить за молодежью, проводить анализ. Серьезная работа, – сказал бывший главный тренер сборной России.