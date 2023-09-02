Быков о Федотове: «Взяли бы сторону игрока, а не бодались мощью и властью. Слишком много заинтересованных, желающих отстоять личные интересы»

Теги ЦСКА Вячеслав Быков КХЛ Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Быков высказался о ситуации Ивана Федотова.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Я рад, что игрок может практиковаться в своей профессии.

Я сторонник того, чтобы все уважаемые организации, которые сейчас задействованы в деле, подумали бы об игроке.

Взяли бы сторону игрока, нашли какой-то компромисс, чтобы Федотов смог практиковать свою профессию, а не бодаться, кто мощнее и сильнее и у кого больше власти.

Ведь они должны думать об игроке. Они делают правила и законы, но нужно искать взаимные шаги и компромисс.

Еще один достаточно важный момент: они должны думать о болельщиках, которые ходят на стадион на таких игроков, как Федотов.

Болельщик тратит свои деньги, покупает абонемент и получает удовольствие от игры, а мы, конечно, переживаем за игрока.

Я буду стоять на стороне игрока. Слишком много заинтересованных каких-то лиц, которые во всей этой возне только свои личные интересы хотят отстоять.

Я всегда буду на стороне игрока, потому что он один в этой среде мощных организаций. Разум должен возобладать.

Есть также агенты, которые должны отстоять его интересы», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

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4 комментария

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PuRGeN
Эх знать бы еще что игрок сам хочет, а то он как воды в рот набрал
+10
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+10
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Клюшка Аскар0ва
Ага, игрок выскажется и его на СВО отправят, примерно также как и в армию отправляли :)
+8
0
+8
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greedy
Так а какая у него сторона? Пусть Федотов заявит позицию.🤷
0
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0
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