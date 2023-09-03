Быков о Федотове: «Сложно сказать, почему ИИХФ не дает спортсмену практиковать профессию. Они тоже должны вставать на сторону игрока»

Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию .

«Мне сложно сказать, почему ИИХФ не дает возможности практиковать свою профессию спортсмену. Они тоже должны вставать на сторону игрока и защищать его права. А все юридические составляющие должны решать юристы между клубами.

бы все поставили во главу угла судьбу , то все бы постарались сделать так, чтобы он играл, а зрители получали удовольствие. Важно находить компромисс. Я надеюсь на разум руководителей ИИХФ», – высказался бывший тренер сборной России.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️