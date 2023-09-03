Быков о Федотове: «Сложно сказать, почему ИИХФ не дает спортсмену практиковать профессию. Они тоже должны вставать на сторону игрока»

Теги ЦСКА ИИХФ Вячеслав Быков КХЛ Иван Федотов Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Быков поделился мнением о ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Мне сложно сказать, почему ИИХФ не дает возможности практиковать свою профессию спортсмену. Они тоже должны вставать на сторону игрока и защищать его права. А все юридические составляющие должны решать юристы между клубами.

Если бы все поставили во главу угла судьбу Ивана Федотова, то все бы постарались сделать так, чтобы он играл, а зрители получали удовольствие. Важно находить компромисс. Я надеюсь на разум руководителей ИИХФ», – высказался бывший тренер сборной России.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

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1 комментарий

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Валентина Николаевна
Наверное, дело а подписанном с Филадельфией контракте...
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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