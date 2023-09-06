Фетисов о деле Федотова: «Нам ИИХФ не указ, санкциями пусть сами утираются. Но президент говорит: нельзя самим уходить оттуда»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов НХЛ Владимир Путин КХЛ Политика Иван Федотов Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что ИИХФ не может ничего указывать России.

– Как вам история с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, который так и не поехал в НХЛ и после службы в армии вернулся в ЦСКА? В результате все переругались – и обе лиги (НХЛ и КХЛ) и наша лига с федерацией хоккея…

– Я комментировал все это с самого начала. Считаю, что наши внутренние интересы должны быть превыше всего. Ничего другого сказать не могу.

Надо исходить из этого. Нам международная федерация (ИИХФ) сегодня не указ ни в каких отношениях.

– В ИИХФ какие-то санкции придумали...

– Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения.

С другой стороны, президент нам говорит: нельзя самим уходить из международных организаций. Это очень важно. Рано или поздно это все закончится. 

С третьей стороны, если международные организации таким образом реагируют на нашу страну, надо свои интересы ставить во главу угла, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Гоcдумы. 

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43 комментария

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PolarBear
Что значит , президент говорит, нельзя уходить ? А что, президент, всегда прав и никогда не может ошибаться ? Он уже столько ошибок наделал, его столько раз подставили, обманули т .д.
+75
-4
+71
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Maturmalai
Превыше всего должны быть не внутренние интересы, а человек.
Человеком (в данном случае Федотовым) нагло и откровенно тут подтираются.
+43
-3
+40
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Вячеслав Суворов
Ситуация , когда от великого хоккеиста до цепного пса один шаг.
+43
-4
+39
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Digger86
Ответ PolarBear
Что значит , президент говорит, нельзя уходить ? А что, президент, всегда прав и никогда не может ошибаться ? Он уже столько ошибок наделал, его столько раз подставили, обманули т .д.
Нас опять надули! Кхе-кхе!
+33
-2
+31
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Melnikov1968
Ротенберг говорит, что идёт диалог с ИИХФ и есть какие-то решения. Фетисов говорит, что нет никаких взаимоотношений с ИИХФ. Лебедь, рак и щука.
+16
-1
+15
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Lanc
Ответ Maturmalai
Превыше всего должны быть не внутренние интересы, а человек. Человеком (в данном случае Федотовым) нагло и откровенно тут подтираются.
Когда есть один человек превыше всех, он подтирается всеми остальными.
+11
-1
+10
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ash918
фетисов герой. но путин сказал нельзя и фетисов утерся. привычный для него акт.
+10
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Павел Павлов
Конечно,конечно,межгалактические хоккейные турниры с Индией и Туркменистаном всё ближе и ближе.,ну или с белорусами по 5раз в неделю.Это ведь так увлекательно!
+9
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берде
Какой верный пёсик
+10
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Олег Милославский
Странная логика у Фетисова- международная федерация (ИИХФ) сегодня не указ ни в каких отношениях.Но мы не должны уходить оттуда.Это как ??
+9
-1
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zenitka
В этой непонятной ситуации с Федотовым виноваты в первую очередь сами.А не НХЛ или ИИХФ.У игрока был действующий контракт с Филадельфией.В первую очередь нужно было решать там все вопросы и только потом заявляться в КХЛ
+9
-1
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Мишаня Кашников
Ответ PolarBear
Что значит , президент говорит, нельзя уходить ? А что, президент, всегда прав и никогда не может ошибаться ? Он уже столько ошибок наделал, его столько раз подставили, обманули т .д.
Луналикий не может ошибаться ты шо
+10
-2
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Дмитрий Рабко
Вячеслав сейчас оказался в ситуации буриданова осла.
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OlegLawyer
Славу Дима Медведев укусил ?
+5
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Иван Стрелков
А общественной организацией - Федерацией Хоккея России - управляет президент страны? А как же спорт вне политики? Я понимаю, когда этот святой принцип нарушают на Западе, но чтобы тут, в России...
+4
0
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Andrey Maximkin
Ответ Олег Милославский
Странная логика у Фетисова- международная федерация (ИИХФ) сегодня не указ ни в каких отношениях.Но мы не должны уходить оттуда.Это как ??
Надо именно чтобы выперли
+4
0
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arisstopane
от великого до смешного один шаг
+4
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minskiy
Ответ Melnikov1968
Ротенберг говорит, что идёт диалог с ИИХФ и есть какие-то решения. Фетисов говорит, что нет никаких взаимоотношений с ИИХФ. Лебедь, рак и щука.
Неужели врут???
+4
-1
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Классный руководитель
а что еще может сказать депутат
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киля
Ответ Христиан Юла
Сергей Викторович Фёдоров сказал, что бан России в футболе - десять лет, а в хоккее семь. То есть, как минимум до конца этого десятилетия. Футбол - чемпионаты Европы 2024 и 2028, и чемпионаты мира 2026 и 2030. Хоккей - все ежегодные чемпионаты мира и зимние Олимпиады 2026 и 2030 годов. Также и летние Олимпиады 2024 и 2028. Вот она реальность.
А потом в 8- лигу, там Монголия, Эмираты...
+2
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centavr1
есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения. да и вообще у нас в стране спорт вне политики, добавил фетисов.
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Христиан Юла
Сергей Викторович Фёдоров сказал, что бан России в футболе - десять лет, а в хоккее семь. То есть, как минимум до конца этого десятилетия. Футбол - чемпионаты Европы 2024 и 2028, и чемпионаты мира 2026 и 2030. Хоккей - все ежегодные чемпионаты мира и зимние Олимпиады 2026 и 2030 годов. Также и летние Олимпиады 2024 и 2028. Вот она реальность.
+2
0
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Денис Т.
Бедный Фетисов не знает на какую ножку стула сесть. Вроде и запад надо не любить, а вроде президент сказал, что мосты сжигать нельзя. Тяжело ему наверное.
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PolarBear
Ответ DrDro
Не может ошибаться. Только периодически ножи в спину прилетают. А вообще можно и иноагента за такой базар словить)
Кому я нужен ? Возиться со мной еще с иноагентами
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Pavel Matveenko
Ответ PolarBear
Кому я нужен ? Возиться со мной еще с иноагентами
В БССР тоже так думали, а всё до сих пор за посты против власти отлавливают. Так что если в стране положение будет ухудшаться, за неугодных возьмутся с неистовой силой
+1
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