Фетисов о деле Федотова: «Нам ИИХФ не указ, санкциями пусть сами утираются. Но президент говорит: нельзя самим уходить оттуда»

Вячеслав Фетисов считает, что ИИХФ не может ничего указывать России.

– Как вам история с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, который так и не поехал в НХЛ и после службы в армии вернулся в ЦСКА? В результате все переругались – и обе лиги ( и ) и наша лига с федерацией хоккея…

– Я комментировал все это с самого начала. Считаю, что наши внутренние интересы должны быть превыше всего. Ничего другого сказать не могу.

Надо исходить из этого. Нам международная федерация (ИИХФ) сегодня не указ ни в каких отношениях.

– В ИИХФ какие-то санкции придумали...

– Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения.

С другой стороны, президент нам говорит: нельзя самим уходить из международных организаций. Это очень важно. Рано или поздно это все закончится.

С третьей стороны, если международные организации таким образом реагируют на нашу страну, надо свои интересы ставить во главу угла, – сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Гоcдумы.