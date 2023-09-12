Кожевников о Мичкове в «Сочи»: «Правильное решение, там Матвей будет лидером. Он один из талантливейших хоккеистов в России, такие должны играть»

Александр Кожевников поддержал решение СКА отдать Матвея Мичкова в аренду «Сочи».

Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 18-летний игрок вновь будет играть за южан на правах аренды.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков сыграл за «леопардов» 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

«Мичкову надо развиваться, видимо, СКА он сейчас не подходит, а в « » неплохо играл в прошлом сезоне. Правильное решение, ему там будет легче. В СКА играют сильные ребята, конкуренция - сложная вещь, может, и тренер пока не видит его в составе.

В «Сочи» же Мичков будет лидером, когда ты ведешь игру, это помогает твоему прогрессу. Там ему будут доверять намного больше.

Он один из талантливейших хоккеистов в России, такие ребята должны играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион.