Кожевников о Мичкове в «Сочи»: «Правильное решение, там Матвей будет лидером. Он один из талантливейших хоккеистов в России, такие должны играть»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Александр Кожевников поддержал решение СКА отдать Матвея Мичкова в аренду «Сочи».

Вчера главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что 18-летний игрок вновь будет играть за южан на правах аренды.

В прошлом Фонбет Чемпионате КХЛ Мичков сыграл за «леопардов» 27 матчей и набрал 20 (9+11) очков. 

«Мичкову надо развиваться, видимо, СКА он сейчас не подходит, а в «Сочи» Матвей неплохо играл в прошлом сезоне. Правильное решение, ему там будет легче. В СКА играют сильные ребята, конкуренция - сложная вещь, может, и тренер пока не видит его в составе.

В «Сочи» же Мичков будет лидером, когда ты ведешь игру, это помогает твоему прогрессу. Там ему будут доверять намного больше.

Он один из талантливейших хоккеистов в России, такие ребята должны играть», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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1 комментарий

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Bartez1986
а что за невероятные мастерюги играют в СКА, которым большой талант Мичков вдрызг проигрывает конкуренцию?
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+2
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