Артюхин о неудачах фаворитов: «СКА много и тяжело тренировался в августе, ЦСКА имел короткую предсезонку. К середине сезона все устаканится»

Евгений Артюхин высказался о неожиданностях на старте Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вас не удивляют результаты на старте чемпионата? «Сочи» побеждает в Казани (3:1) и Ярославле (5:0), «Куньлунь» был лучшим клубом КХЛ, отжигает «Торпедо». С чем это связано?

– Вообще - да, веселое начало сезона. Лидеры легко проигрывают аутсайдерам, а те набирают очки, которые помогут им в борьбе за плей-офф.

В принципе, у «Куньлуня» есть объяснение. Мало того что там нет лимита на иностранцев, так еще команда позже всех собралась, и там не было длинной предсезонки. Они пока свежие, ноги бегут. А многие ребята под нагрузкой. Посмотрите, например, как много и тяжело в августе тренировался СКА. Они даже на среднегорье ездили.

Пока рано делать выводы, игрокам нужно вкатиться. На это уйдет минимум 10-15 матчей. Тот же ЦСКА имел короткую предсезонку, проиграл в финале Кубка мэра Москвы. Три поражения в пяти матчах на старте сезона (интервью состоялось до матча с «Динамо» – прим. Sports.ru).

Но так бывает, и по началу чемпионата не надо делать долгосрочные выводы. Думаю, к середине сезона все устаканится, и лидеры после нагрузок войдут в рабочий ритм, – сказал бывший игрок клубов КХЛ.

Ого, у ЦСКА, как и у СКА, – худший старт в истории: две победы в 6 матчах