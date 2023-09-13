Экс-арбитр Зайцев о штрафе Ротенберга за критику судей: «Самое смешное, что он вводил этот пункт в регламент. КХЛ сама себе поставила капкан»

Теги СКА судьи КХЛ Александр Зайцев Роман Ротенберг Хоккей

Бывший арбитр Александр Зайцев высказался о штрафах за критику судей в КХЛ.

Ранее СКА оспорил наложение штрафа на главного тренера Романа Ротенберга по итогам его высказываний после матча с «Торпедо» (3:4), ссылаясь на признание ошибки судейским комитетом. 

«Самое смешное, что Роман Ротенберг один из тех, кто как раз и вводил этот пункт в регламент, голосовал за его принятие. И лига сейчас действует согласно этому пункту. Да, он ничего особенного не сказал – не ругался, не критиковал жестко, но, с другой стороны, есть пункт, который вообще запрещает упоминать работу судей в интервью и на пресс-конференциях.

Нужен ли вообще такой пункт в регламенте? Чтобы не мешать нормальному действию, да – нужен. Но ситуации-то бывают разные! И получается, что лига сама себе поставила капкан, загнала в угол.

Я по своим каналам интересовался, а наказали ли вообще судей. Выяснилось, что да – им отменили какие-то там премиальные. Но почему мы вынуждены узнавать такую информацию «по своим каналам»? Почему департамент судейства не в состоянии сказать два слова об этом? Зачем он подставляет сам себя? И в итоге мы получаем волну гнева о безобразном судействе в прессе от известных болельщиков СКА.

Судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Так случилось и в том эпизоде, о котором говорил Ротенберг после матча с «Локомотивом». Я, честно говоря, обалдел от такой ошибки, ведь на льду были опытные судьи, особенно лайнсмены. И, конечно, после таких ошибок должна быть критика. Но не огульная и нервная, а спокойная, и в идеале с ответным словом, где сам арбитр или департамент судейства объяснит, почему произошла такая грубая ошибка», – сказал Зайцев

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6 комментариев

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Амфитрион
Ну что за буквоедство, он же не имел в виду штрафы для себя! Совсем обнаглели, как будто у нас законы для всех одинаковы.
+9
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+9
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Maxim Shumov
Йозе допустил системную ошибку, которая сыграла против системы
+4
0
+4
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Алар
Вчера со Спартаком судьи сработали отменно и выписали Спартаку штраф 2 минуты за нарушение численного состава, но Спартак выстоял втроём. Ромик должен был быть доволен, но нет, ведь Спартак победил и он опять нашел смешные оправдания) Если без стёба, то ошибка судьи в хоккее не так страшна, как в футболе или еще где... В штабе СКА оказывается продолжают находится Зубов и Корешков... Что они там делают? Блин, но неужели они такие бедные, что их поманили баблом и они теперь в помощниках у клоуна!
+3
0
+3
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Ярик01
Нужен ли вообще такой пункт в регламенте? Чтобы не мешать нормальному действию, да – нужен. Но ситуации-то бывают разные!
Одно дело когда Ларионов глупо критикует, другое дело когда Роман Борисович мудро указывает на методические проблемы судей!
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Yndestad
Ответ Maxim Shumov
Йозе допустил системную ошибку, которая сыграла против системы
Но система работает, что подтвержает правильность использования нашей системы!
0
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ftw2002@yandex.ru
Ответ Алар
Вчера со Спартаком судьи сработали отменно и выписали Спартаку штраф 2 минуты за нарушение численного состава, но Спартак выстоял втроём. Ромик должен был быть доволен, но нет, ведь Спартак победил и он опять нашел смешные оправдания) Если без стёба, то ошибка судьи в хоккее не так страшна, как в футболе или еще где... В штабе СКА оказывается продолжают находится Зубов и Корешков... Что они там делают? Блин, но неужели они такие бедные, что их поманили баблом и они теперь в помощниках у клоуна!
У меня вопросы те же!)
0
0
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