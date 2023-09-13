Экс-арбитр Зайцев о штрафе Ротенберга за критику судей: «Самое смешное, что он вводил этот пункт в регламент. КХЛ сама себе поставила капкан»

Бывший арбитр Александр Зайцев высказался о штрафах за критику судей в КХЛ.

Ранее СКА оспорил наложение штрафа на главного тренера по итогам его высказываний после матча с «Торпедо» (3:4), ссылаясь на признание ошибки судейским комитетом.

«Самое смешное, что Роман Ротенберг один из тех, кто как раз и вводил этот пункт в регламент, голосовал за его принятие. И лига сейчас действует согласно этому пункту. Да, он ничего особенного не сказал – не ругался, не критиковал жестко, но, с другой стороны, есть пункт, который вообще запрещает упоминать работу судей в интервью и на пресс-конференциях.

Нужен ли вообще такой пункт в регламенте? Чтобы не мешать нормальному действию, да – нужен. Но ситуации-то бывают разные! И получается, что лига сама себе поставила капкан, загнала в угол.

Я по своим каналам интересовался, а наказали ли вообще судей. Выяснилось, что да – им отменили какие-то там премиальные. Но почему мы вынуждены узнавать такую информацию «по своим каналам»? Почему департамент судейства не в состоянии сказать два слова об этом? Зачем он подставляет сам себя? И в итоге мы получаем волну гнева о безобразном судействе в прессе от известных болельщиков СКА.

Судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. Так случилось и в том эпизоде, о котором говорил Ротенберг после матча с «Локомотивом». Я, честно говоря, обалдел от такой ошибки, ведь на льду были опытные судьи, особенно лайнсмены. И, конечно, после таких ошибок должна быть критика. Но не огульная и нервная, а спокойная, и в идеале с ответным словом, где сам арбитр или департамент судейства объяснит, почему произошла такая грубая ошибка», – сказал .