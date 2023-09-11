СКА обжалует штраф Ротенберга за критику судейства: «Тренер обозначил объективную ситуацию. Судейский комитет признал ошибку»

Теги СКА Торпедо судьи КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

СКА подаст апелляцию на решение КХЛ наложить штраф на Романа Ротенберга.

Напомним, КХЛ оштрафовала СКА на 300 тысяч рублей за слова главного тренера о судействе после матча с «Торпедо» (3:4).

После игры Фонбет Чемпионата КХЛ Ротенберг заявил: «Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел».

«Клуб принял решение обжаловать наложение штрафа в Дисциплинарном комитете КХЛ, поскольку мы считаем, что обсуждения судейства допущено не было.

Главный тренер обозначил объективную ситуацию, которая сложилась на площадке.

В связи с этим привлечение клуба к ответственности по Дисциплинарному регламенту необоснованно.

При этом Судейский экспертый комитет КХЛ признал методическую ошибку после обращения клуба по этому вопросу, – сказала директор клуба по правовым вопросам Марина Тур.

СКА в заявлении на официальном сайте сообщил: «В концовке матча нижегородцы после обоюдного удаления вышли на лед впятером, хотя должны были играть вчетвером, и пять человек оставались на льду вплоть до удаления нападающего «Торпедо» Николая Коваленко».

1 комментарий

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Ramzez II
Рома ещё детский хоккей смотрит?))) В детском хоккее как раз с судейством столько цирка
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