Юдин о желании СКА оспорить штраф Ротенберга: «Судейство уступает уровню чемпионата. Повлиявшие на результат игры с «Торпедо» судьи продолжают работать. В КХЛ есть справедливость?»

Теги СКА Торпедо судьи Александр Юдин КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин оценил желание СКА оспорить штраф Романа Ротенберга.

«На мой взгляд, уровень судейства значительно уступает уровню самого чемпионата. Мне кажется, лет пять-семь назад судейство было на более высоком уровне.

По крайней мере, не было двойных стандартов. А сейчас посмотрите, как лига защищает судей, не признает ошибок.

При этом клубы штрафуют, тренеров тоже, при этом сами судьи не страдают. Санкции к судьям если и применяют, то информация об этом скрывается.

Все вокруг говорят, что в КХЛ все отлично. Судьи, работавшие на матче «Торпедо» – СКА и допустившие ошибки, которые повлияли на результат, продолжают работать дальше.

Где справедливость? И есть ли она вообще в КХЛ? Раньше было всего трое, а иногда четверо судей, сейчас четверо в поле, резервный, существует судья-видеогол, инспектор…

При этом ошибок гораздо больше – и никакой ответственности», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.

СКА обжалует штраф Ротенберга за критику судейства: «Тренер обозначил объективную ситуацию. Судейский комитет признал ошибку»

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