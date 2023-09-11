Юдин о желании СКА оспорить штраф Ротенберга: «Судейство уступает уровню чемпионата. Повлиявшие на результат игры с «Торпедо» судьи продолжают работать. В КХЛ есть справедливость?»
Александр Юдин оценил желание СКА оспорить штраф Романа Ротенберга.
«На мой взгляд, уровень судейства значительно уступает уровню самого чемпионата. Мне кажется, лет пять-семь назад судейство было на более высоком уровне.
По крайней мере, не было двойных стандартов. А сейчас посмотрите, как лига защищает судей, не признает ошибок.
При этом клубы штрафуют, тренеров тоже, при этом сами судьи не страдают. Санкции к судьям если и применяют, то информация об этом скрывается.
Все вокруг говорят, что в КХЛ все отлично. Судьи, работавшие на матче «Торпедо» – СКА и допустившие ошибки, которые повлияли на результат, продолжают работать дальше.
Где справедливость? И есть ли она вообще в КХЛ? Раньше было всего трое, а иногда четверо судей, сейчас четверо в поле, резервный, существует судья-видеогол, инспектор…
При этом ошибок гораздо больше – и никакой ответственности», – сказал бывший хоккеист СКА Александр Юдин.
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