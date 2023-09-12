Мария Захарова: «Меры западных режимов в отношении российских спортсменов не отражают отношение людей к ним»

Теги Александр Овечкин Мария Шарапова Политика Мария Захарова Хоккей

Мария Захарова заявила, что многие люди на Западе обожают российских спортсменов.

«Меры, которые предпринимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим спортсменам.

Они идут в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены ощущают и принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран.

Это идет вразрез, это противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США, тому лучшее свидетельство. 

На них держатся целые империи американского спорта, их обожают, боготворят там. Возьмите Александра Овечкина. И он не одинок.

Я бы привела пример и Марии Шараповой, которая прошла через страшную травлю, намеренно развязанную против нее. С этим мельдонием, с этим безосновательным обвинением в употреблении запрещенных препаратов, при том что их запретили на глазах у всех, и они свободно продавались.

При этом ее обожает западная аудитория, ее любят, у нее огромный фан-клуб, она занимается благотворительностью и отдает много сил. Это лишь просто несколько примеров того, о чем я сказала выше», – сказала официальный представитель МИД РФ.

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27 комментариев

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Харламов Никита
а каким ЗАХАРОМ ой простите Макаром - российские государство имеет отношение к известности той же Маши Шараповой ?!
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Ебздрогыч
Там бы хоть иногда методичку алкогольвице обновляли, а то уже похоже на пластинку с одной песней на повторе
+18
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+14
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Ilya Kurepa
люди на западе нормально относятся к русским спортсменам ( никакого боготворения конечно нет, но фанаты есть ) - но проблема то что мнение о русских будет складываться по выступлениям таких людей как машка и ее преспешники... но им этого не понять ...
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+10
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Grads
Шарапова с 7 лет живет в США, в России бывает очень редко, налоги платит тоже в США, там же и ее бизнес, свои соцсети ведет на английском языке, хотя большинство подписчиков у нее россияне. От россиского у нее только паспорт.
+11
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+9
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maks44
Не показывайте это Шараповой 😱
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Alexander2022
Сколько раз в России была Шарапова после подросткового возраста?
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greedy
Это Советская методичка. Проклятые капиталисты угнетают европейских и американских трудящихся, которые солидарны с трудящимися СССР.😂 Маша чердак в МИДе разбирала видимо.
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Katerina Sunny
Захарова как специально выбрала спортсменов, которые предпочитают жить и зарабатывать не в России.
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Ярик01
Мельдоний не продавался в США свободно, более того, его ввоз, как любого подобного препарата без сертификации, даже частным извозом, в США запрещен. Достаточно странная ситуация с постоянным употреблением Шараповой препарата, что явно не американские врачи и тренеры назначили.
"Безосновательным обвинением в употреблении запрещенных препаратов" - враньё, она и сама призналась.
Да и не вернулась она в родную Россию, а осталась в мерзком США, несмотря на "страшную травлю".
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Харламов Никита
Ответ Ебздрогыч
Там бы хоть иногда методичку алкогольвице обновляли, а то уже похоже на пластинку с одной песней на повторе
а она боится, что если забудет в каком нибудь интервью упомянуть Западных РусоФобов - её на следующий день уволят 😜😜😜
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Aryna Lapko
Шарапова - то популярна, вот только она как-нибудь без ваших комплиментов обойдется) и уж к вашей шобле она никакого отношения не имеет)
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Сергей Орлов
Русский аналог Псаки опять в обед стакан хряпнула.
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Viks
"с этим безосновательным обвинением в употреблении запрещенных препаратов" --- С перепоя или от некомпетентонсти? - Шарапова САМА призналась в употреблении мельдония. И никакой травли не было.
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arisstopane
да там и скаковых лошадей рамзана любят)
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Aryna Lapko
Ответ Grads
Шарапова с 7 лет живет в США, в России бывает очень редко, налоги платит тоже в США, там же и ее бизнес, свои соцсети ведет на английском языке, хотя большинство подписчиков у нее россияне. От россиского у нее только паспорт.
хотя большинство подписчиков у нее россияне.__________откуда знаешь? все 8 миллионов подписчиков в твиттере проверил?))
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Dr. Heisenberg
Рубка "Голос из-под трибуны Ким Чен Ына".
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Olga.t
Маруся в курсе, что эти два спортсмена живут не в России, а в США?
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Ylli Spahiu
ха ха ха западные РЕЖИМЫ !
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tRIFF
Ответ Grads
Шарапова с 7 лет живет в США, в России бывает очень редко, налоги платит тоже в США, там же и ее бизнес, свои соцсети ведет на английском языке, хотя большинство подписчиков у нее россияне. От россиского у нее только паспорт.
Достаточно вполне)
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Aryna Lapko
Ответ Grads
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2022 году зафиксировало 57 случаев употребления запрещенных препаратов, в 14 случаях нарушители употребляли мельдоний. Вот такой безобидный мельдоний, что спортсмены ради него продожают рисковать карьерой. А у Шараповой после запрета мельдония резко снизились результаты, стала вылетать в первых кругах.
А после запрета гидроморфона Уильямс тоже результатами не баловала))
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Misson
Ответ Александр Невский
Молодец Захарова умная женщина это вам не Украина или Псахи
Если Захарова умная, то значит плохо на Руси с интеллектом стало.)
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Basil Poliduris
А что за меры были с Федотовым?
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Gonzo754
Налейте ей стакан водки
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Ярик01
Ответ Aryna Lapko
А после запрета гидроморфона Уильямс тоже результатами не баловала))
Что мешало выписать Уильямс TUE на любое лекарство, если она американка и суперзвезда?
В теориях заговора такие беспредельщики и им всё доступно.
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