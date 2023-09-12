Мария Захарова: «Меры западных режимов в отношении российских спортсменов не отражают отношение людей к ним»

Мария Захарова заявила, что многие люди на Западе обожают российских спортсменов.

«Меры, которые предпринимаются американскими ли, западными ли режимами в отношении российских спортсменов, не отражают отношение людей к нашим спортсменам.

Они идут в противоречие с тем, как люди, фанаты или сами спортсмены ощущают и принципы олимпизма, и относятся к спортсменам из разных стран.

Это идет вразрез, это противоречит и олимпизму, и ощущению большинства населения в этих же самых странах. И пример того, как наши спортсмены выступают за команды внутри США, тому лучшее свидетельство.

На них держатся целые империи американского спорта, их обожают, боготворят там. Возьмите Александра Овечкина. И он не одинок.

Я бы привела пример и , которая прошла через страшную травлю, намеренно развязанную против нее. С этим мельдонием, с этим безосновательным обвинением в употреблении запрещенных препаратов, при том что их запретили на глазах у всех, и они свободно продавались.

При этом ее обожает западная аудитория, ее любят, у нее огромный фан-клуб, она занимается благотворительностью и отдает много сил. Это лишь просто несколько примеров того, о чем я сказала выше», – сказала официальный представитель МИД РФ.