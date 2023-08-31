Овечкин на вопрос Навки о «страшных гонениях на русских» в США: «Нормально ко мне относятся. Хорошие люди – они хорошие везде»

Александр Овечкин заявил о нормальном отношении к нему в США.

– Ты дружишь не только с русскоязычной диаспорой, не ограничиваешь себя в дружбе?

– Нет, конечно. У меня очень много друзей американцев, канадцев.

Конечно, я над ними прикалываюсь то, что у них менталитет совсем другой, чувство юмора другое. На самом деле хорошие люди – они хорошие везде.

– Как вы общаетесь после того, что сейчас происходит? Страшные гонения на русских…

– Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация.

– Вы обсуждаете это?

– С ребятами обсуждаем, конечно.

Спрашивают, как дела. Они боялись очень, когда я ехал домой. Спрашивали: «Ты не боишься?» А чего мне бояться, я еду домой, что здесь такого.

Без российских спортсменов потеряла бы очень многое: и деньги, и фанатов, и популяризацию.

Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции, – сказал нападающий « » в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.