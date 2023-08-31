Овечкин на вопрос Навки о «страшных гонениях на русских» в США: «Нормально ко мне относятся. Хорошие люди – они хорошие везде»

Теги Вашингтон Татьяна Навка Александр Овечкин НХЛ Политика Хоккей

Александр Овечкин заявил о нормальном отношении к нему в США.

– Ты дружишь не только с русскоязычной диаспорой, не ограничиваешь себя в дружбе?

– Нет, конечно. У меня очень много друзей американцев, канадцев.

Конечно, я над ними прикалываюсь то, что у них менталитет совсем другой, чувство юмора другое. На самом деле хорошие люди – они хорошие везде.

– Как вы общаетесь после того, что сейчас происходит? Страшные гонения на русских…

– Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация.

– Вы обсуждаете это?

– С ребятами обсуждаем, конечно.

Спрашивают, как дела. Они боялись очень, когда я ехал домой. Спрашивали: «Ты не боишься?» А чего мне бояться, я еду домой, что здесь такого.

Без российских спортсменов НХЛ потеряла бы очень многое: и деньги, и фанатов, и популяризацию.

Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.

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22 комментария

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Пельмень Животворящий
Учусь в США сейчас. Могу подтвердить слова Овечкина, никакой русофобии и гонений здесь нет. Люди тут очень добрые мне показались, дружелюбные и всегда готовы помочь.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Пельмень Животворящий
Учусь в США сейчас. Могу подтвердить слова Овечкина, никакой русофобии и гонений здесь нет. Люди тут очень добрые мне показались, дружелюбные и всегда готовы помочь.
Да в Америке русофобии никогда и не было. Рядовому американцу, что русский, что белорус, что украинец, все одно и тоже, на одном языке все говорят.
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Machine Head
Ответ Arima Baki
вы забываете что на России 140 миллионов человек, это население половины Европы грубо говоря, или остальные 90% населения вы не считаете как граждан? пушечное мясо?
У вас какое образование ? бггг. Даже не удосужились заглянуть в интернет чтобы бред не написать. Какая половина населения Европы? У вас что три класса образования ?
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Machine Head
Ответ zenitni barsuck
Я бы не сравнивал то, что "было" и то, что после начала СВО! Две большие разницы! Вот попробуйте сейчас хотя бы в Финку на рыбалочку скатать!
У меня виза на весь срок действия паспорта . Ездил - не пустили . Друзья у меня есть финны , хорваты , немцы . Ничего не изменилось в их отношении . Финн даже предлагал помочь прислать справку , что я еду на лечение . Не путайте политиков и простых людей .
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Arima Baki
Ответ Machine Head
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90% Россиян не были и скорее всего никогда не будут в странах запада, больше половины нет даже заграна, их слишком мало там чтобы судить
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Башмак Нирванов
Ответ Arima Baki
вы забываете что на России 140 миллионов человек, это население половины Европы грубо говоря, или остальные 90% населения вы не считаете как граждан? пушечное мясо?
Двойка вам по географии.
Только в ЕС 450 млн.
А уж во всей Европе...
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Machine Head
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Bernd Leno
Спортс, а чё вы в заголовок именно "гонения" вынесли, а не вопрос к Овечкину "не боится ли он ехать в РФ"?🙄
Чтобы соя, читающая только заголовок, грешным делом не подумала, что там такая же пропаганда, как и здесь?
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bold
Ответ D-eisler@yandex.ru
у меня и на укарине друзья есть. Поддерживают нас. А есть и в России, поддерживают их. Всё относительно. Саня главное рекорд Гретцкого побей прошу!
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Сергей Спиридонов
Ответ Arima Baki
на России тоже поддерживают Украину?
Русский учи)
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Башмак Нирванов
Ответ D-eisler@yandex.ru
1% из 100. но после того как им по полочкам раскладываешь или сводишь в разговоре с беднягами и з Макеевки, то сразу понимают что Россия всегда была права
Отборный бред.
Смешно, как можно с чувством полной непогрешимости, сливать будущее своей страны и ее людей и экономику.
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bold
Ответ D-eisler@yandex.ru
ты
Яндекс ру
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zenitni barsuck
Ответ Machine Head
Я объехал 58 стран Мира и нигде не встречал к себе негатива. Был в США и Канаде. От Бахрейна до Занзибара. А уж про Европу нечего говорить. Где я не был на пальцах одной руки: Мальта, Черногория, Македония. Всю Европу вдоль и поперек на машине и не один раз. И туристов наших было везде полно. Еще недавно в Хельсинки приезжих россиян было больше местных на улицах города.
Я бы не сравнивал то, что "было" и то, что после начала СВО! Две большие разницы! Вот попробуйте сейчас хотя бы в Финку на рыбалочку скатать!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Arima Baki
90% Россиян не были и скорее всего никогда не будут в странах запада, больше половины нет даже заграна, их слишком мало там чтобы судить
Какую только чушь здесь не прочитаешь. Если спрошу,откуда взял такие цифры и статистику, ответить будет нечего.
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S Works Tarmac SL7
Ответ Arima Baki
вы забываете что на России 140 миллионов человек, это население половины Европы грубо говоря, или остальные 90% населения вы не считаете как граждан? пушечное мясо?
Ничего тупее не читал этим летом.Одна Германия-82 ляма.Продолжать?
Феноменальное дерево🤯
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