Овечкин на вопрос Навки о «страшных гонениях на русских» в США: «Нормально ко мне относятся. Хорошие люди – они хорошие везде»
Александр Овечкин заявил о нормальном отношении к нему в США.
– Ты дружишь не только с русскоязычной диаспорой, не ограничиваешь себя в дружбе?
– Нет, конечно. У меня очень много друзей американцев, канадцев.
Конечно, я над ними прикалываюсь то, что у них менталитет совсем другой, чувство юмора другое. На самом деле хорошие люди – они хорошие везде.
– Как вы общаетесь после того, что сейчас происходит? Страшные гонения на русских…
– Ко мне нормально относятся. Понятное дело, что первое время было тяжело. Со всех сторон. А сейчас люди сами понимают, что это жизнь, это ситуация.
– Вы обсуждаете это?
– С ребятами обсуждаем, конечно.
Спрашивают, как дела. Они боялись очень, когда я ехал домой. Спрашивали: «Ты не боишься?» А чего мне бояться, я еду домой, что здесь такого.
Без российских спортсменов НХЛ потеряла бы очень многое: и деньги, и фанатов, и популяризацию.
Хочется, чтобы люди приходили и получали удовольствие, а не негативные эмоции, – сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в шоу «Команда» на KION, ведущей которого является Татьяна Навка.
Только в ЕС 450 млн.
А уж во всей Европе...
Чтобы соя, читающая только заголовок, грешным делом не подумала, что там такая же пропаганда, как и здесь?
Смешно, как можно с чувством полной непогрешимости, сливать будущее своей страны и ее людей и экономику.
Феноменальное дерево🤯