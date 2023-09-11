Мария Захарова: «У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада»

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала условия World Aquatics для допуска россиян.

— Ваше мнение о резонансом решении по допуску россиян?

— Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Идея олимпизма ровно противоположная. Она про объединение стран вопреки разногласиям, про несоглашательство с теми вещами, которые являются принципиальными для каждого, но за попытку преодоления разногласий через объединяющие вещи. То есть неиспользование спорта как инструмента давления или разъединения людей.

А на самом деле получается, что помимо всего выше перечисленного, это еще и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это ничто иное как расизм. Понятно, что некоторые страны сегодня даже отказались от слова «раса». Для многих это стало откровением, но в США слово «расизм» есть, а слово «раса» уже не употребляется. Не знаю, пусть ученые ответят на этот вопрос.

Страны, народы, континенты — все теперь перемешивается, но расизм никуда не ушел. Он, наоборот, будто укрепился на новых позициях, реинкарнировал все то жуткое, что было, и оброс новой технологичностью. Это он и есть. Не так важно, будет ли это форма национализма или какой‑то нетерпимости, в основе‑то все равно расизм: разделение людей по определенным этническим принципам — цвет кожи, форма черепа, национальная принадлежность, вероисповедание или культурная идентичность. Основа же та, которую мир должен был переработать и выкинуть в ведро как какой‑то шлак. А оказывается, все западники полезли в это ведро для того, чтобы достать, очистить и заново примерить то, что не подлежит никакому вторичному использованию.

Знаменатель под этим всем, к сожалению, неутешительный. Об этом прекрасно сказала Ирина Александровна Винер, что получается, что это олимпийское движение не в состоянии обеспечить собственное будущее. Мы видим, как все, что создавалось и пыталось воссоздать дух античного олимпизма, не прошло проверку на прочность из‑за этих идеологически политизированных установок Запада. У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и НАТО‑центричных стран.

Даже в декларации G20 говорится о переподтверждении принципов спорта. Если США, страны НАТО и ЕС подписывались под этой декларацией, что же они не реализуют это на практике? В том и суть, что как только от слов нужно переходить к практике, у коллективного Запада начинается когнитивный диссонанс.

Наверное, многие скажут, что это происходит только в одной сфере. Но нет, спорт — это еще одно проявление. Это уже не двойные стандарты, а полное отсутствие этих самых стандартов, элементарной логики и привязки к реальности.

Если еще раз взять декларацию, принятую G20 в Нью‑Дели 10 сентября, то мы видим, что США поставили свою подпись под тем, что мир должен бороться с наркотиками, потому что это деструктивное зло. И эти же США, Канада полным ходом легализуют наркотики. Это из уголков и периферийных мест перебирается в благополучные города, вплоть до Манхэттена, который наполнен бутиками с марихуаной. А о Канаде и говорить не приходится.

Подождите, кого захватили инопланетяне: тех, кто остался в Вашингтоне и Оттаве или тех, кто поехал в Нью‑Дели на саммит от американской делегации? Что это, биполярное расстройство политических элит в страновом масштабе? — сказала Захарова.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать