Мария Захарова: «У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада»

Теги World Aquatics (FINA) Политика Матч ТВ Мария Захарова Водные виды

Представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала условия World Aquatics для допуска россиян.

— Ваше мнение о резонансом решении World Aquatics по допуску россиян?

— Это просто позор для всех тех, кто прикрывается словами о мировом спорте, о своей причастности, принадлежности к идеям олимпизма. Идея олимпизма ровно противоположная. Она про объединение стран вопреки разногласиям, про несоглашательство с теми вещами, которые являются принципиальными для каждого, но за попытку преодоления разногласий через объединяющие вещи. То есть неиспользование спорта как инструмента давления или разъединения людей.

А на самом деле получается, что помимо всего выше перечисленного, это еще и прямая сегрегация людей по национальному признаку. Это ничто иное как расизм. Понятно, что некоторые страны сегодня даже отказались от слова «раса». Для многих это стало откровением, но в США слово «расизм» есть, а слово «раса» уже не употребляется. Не знаю, пусть ученые ответят на этот вопрос.

Страны, народы, континенты — все теперь перемешивается, но расизм никуда не ушел. Он, наоборот, будто укрепился на новых позициях, реинкарнировал все то жуткое, что было, и оброс новой технологичностью. Это он и есть. Не так важно, будет ли это форма национализма или какой‑то нетерпимости, в основе‑то все равно расизм: разделение людей по определенным этническим принципам — цвет кожи, форма черепа, национальная принадлежность, вероисповедание или культурная идентичность. Основа же та, которую мир должен был переработать и выкинуть в ведро как какой‑то шлак. А оказывается, все западники полезли в это ведро для того, чтобы достать, очистить и заново примерить то, что не подлежит никакому вторичному использованию.

Знаменатель под этим всем, к сожалению, неутешительный. Об этом прекрасно сказала Ирина Александровна Винер, что получается, что это олимпийское движение не в состоянии обеспечить собственное будущее. Мы видим, как все, что создавалось и пыталось воссоздать дух античного олимпизма, не прошло проверку на прочность из‑за этих идеологически политизированных установок Запада. У мира остался последний шанс на спасение мирового спорта от разрушительной логики коллективного Запада и НАТО‑центричных стран.

Даже в декларации G20 говорится о переподтверждении принципов спорта. Если США, страны НАТО и ЕС подписывались под этой декларацией, что же они не реализуют это на практике? В том и суть, что как только от слов нужно переходить к практике, у коллективного Запада начинается когнитивный диссонанс.

Наверное, многие скажут, что это происходит только в одной сфере. Но нет, спорт — это еще одно проявление. Это уже не двойные стандарты, а полное отсутствие этих самых стандартов, элементарной логики и привязки к реальности.

Если еще раз взять декларацию, принятую G20 в Нью‑Дели 10 сентября, то мы видим, что США поставили свою подпись под тем, что мир должен бороться с наркотиками, потому что это деструктивное зло. И эти же США, Канада полным ходом легализуют наркотики. Это из уголков и периферийных мест перебирается в благополучные города, вплоть до Манхэттена, который наполнен бутиками с марихуаной. А о Канаде и говорить не приходится.

Подождите, кого захватили инопланетяне: тех, кто остался в Вашингтоне и Оттаве или тех, кто поехал в Нью‑Дели на саммит от американской делегации? Что это, биполярное расстройство политических элит в страновом масштабе? — сказала Захарова.

Условия допуска для наших пловцов – издевка. Им нельзя даже разговаривать

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12 комментариев

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alexey alexeev
Аргентинский порошок в МИД завезли?
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-3
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Вечно в бане
Это еще одна красная линия, как я понимаю?
Вот самый самый самый последний шанс?
+11
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Евгений Аулин
А за слово МИР можно было бы и лет на восемь в Соловки
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Bartez1986
Захарова Мария - отличный дипломат. Хотела на Мальдивы, а летит в Исламабад (с)
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Ivan Sokolov
«И немедленно выпила»
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Pasha0403
мария владимировна лучше замахните поллитра и спать ложитесь, не позорьтесь.
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Павел Мельников
Мария всех спасет. Но после очередного стакана...
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алексей любовь
Чего *****?)))
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Евгений Аулин
Ответ Вечно в бане
Это еще одна красная линия, как я понимаю? Вот самый самый самый последний шанс?
Ну, Симоньян же устала глотать. Это как бы забота о коллеге
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Melnikov1968
Не смог прочитать до конца, устал😊😊😊
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Джанлука Нальюка
Ответ alexey alexeev
Аргентинский порошок в МИД завезли?
Судя по спичу, товар превосходный, прямые поставки
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