«Сочи» не прочь вновь арендовать Мичкова: «Матвей знает, что мы будем рады, если он к нам вернется»

Алексей Бадюков оценил вероятность перехода Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».

В текущем сезоне Фонбет чемпионата 18-летний форвард провел лишь один матч.

«Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды. Что касается Мичкова, то все зависит от СКА и самого , как он смотрит на это. Он знает, что мы будем рады, если он к нам вернется. В «Сочи» он показывал результативный и красивый хоккей.

Вы знаете, что в его семье весной случилась трагедия (погиб отец – прим. ред.), и, конечно, возвращение на побережье будет у него какое-то время ассоциироваться с потерей близкого человека. Как он и СКА посчитают нужным, так и будет. Сейчас у нас есть неиграющий состав, хорошая и качественная ротация», – сказал заместитель гендиректора « » по хоккейным операциям.