«Сочи» не прочь вновь арендовать Мичкова: «Матвей знает, что мы будем рады, если он к нам вернется»

Теги СКА возможные переходы Алексей Бадюков КХЛ Сочи ТАСС Матвей Мичков Хоккей

Алексей Бадюков оценил вероятность перехода Матвея Мичкова в аренду в «Сочи».

В текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ 18-летний форвард СКА провел лишь один матч.

«Мы всегда держим в уме варианты усиления в виде аренды. Что касается Мичкова, то все зависит от СКА и самого Матвея, как он смотрит на это. Он знает, что мы будем рады, если он к нам вернется. В «Сочи» он показывал результативный и красивый хоккей.

Вы знаете, что в его семье весной случилась трагедия (погиб отец – прим. ред.), и, конечно, возвращение на побережье будет у него какое-то время ассоциироваться с потерей близкого человека. Как он и СКА посчитают нужным, так и будет. Сейчас у нас есть неиграющий состав, хорошая и качественная ротация», – сказал заместитель гендиректора «Сочи» по хоккейным операциям.

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8 комментариев

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sergen
Надо играть в сочи если есть возможность.
Пока Йозе Марино до полной и необратимой деградации не довел.
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ftw2002@yandex.ru
Уж лучше играть в Сочи или еще где, чем сидеть на лавке в Питере.
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Haman
Мичков ударно провел отрезок прошлого сезона в «Сочи», став лидером среди мужиков. Так что будет очень здорово, если он вернется к нам на этот сезон!
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zenitka
Если Мичков Роттенбергу не нужен и он сделал выбор в пользу Демидова,то Мичкова нужно отпустить.А куда он сам решит,в Сочи или Филадельфию или еще куда.Нужно дать парню играть ,и не мариновать на банке
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Ыжык
Да пусть едет в НХЛ. Все равно сейчас нет никаких ограничений.
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T.T.
Ответ zenitka
Если Мичков Роттенбергу не нужен и он сделал выбор в пользу Демидова,то Мичкова нужно отпустить.А куда он сам решит,в Сочи или Филадельфию или еще куда.Нужно дать парню играть ,и не мариновать на банке
А вдруг он заиграет, начнет забивать в каждом матче. Это что же получится что Роман Р. плохой тренер? Нет уж пусть гниет на лавке.
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