Максим Третьяк после 5:0 с «Локомотивом»: «Любая игра на ноль приятна. Тем более, у меня был 100-й матч в КХЛ, отметил «сухарем»

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк высказался о победе над «Локомотивом» (5:0).

26-летний голкипер южан отразил 41 бросок ярославцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра на ноль стала для него первой в сезоне и третьей за карьеру в лиге.

«Любая победа является большим зарядом позитивных эмоций. Не хочу выделять какую-то из них. Все победы на вес золота. Наверное, на лидеров настрой другой, но в других матчах нам не везло. Мы всегда боремся и работаем.

Конечно, любая игра на ноль приятна, она и для команды важна, и для вратаря. Тем более, у меня была сотая игра [в КХЛ], отметил ее «сухарем». Но порадоваться можно только сегодня. Скоро уже следующий матч, который также надо выигрывать», – сказал .