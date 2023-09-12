Максим Третьяк после 5:0 с «Локомотивом»: «Любая игра на ноль приятна. Тем более, у меня был 100-й матч в КХЛ, отметил «сухарем»

Теги Локомотив КХЛ Максим Третьяк Сочи Хоккей

Вратарь «Сочи» Максим Третьяк высказался о победе над «Локомотивом» (5:0).

26-летний голкипер южан отразил 41 бросок ярославцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра на ноль стала для него первой в сезоне и третьей за карьеру в лиге. 

«Любая победа является большим зарядом позитивных эмоций. Не хочу выделять какую-то из них. Все победы на вес золота. Наверное, на лидеров настрой другой, но в других матчах нам не везло. Мы всегда боремся и работаем.

Конечно, любая игра на ноль приятна, она и для команды важна, и для вратаря. Тем более, у меня была сотая игра [в КХЛ], отметил ее «сухарем». Но порадоваться можно только сегодня. Скоро уже следующий матч, который также надо выигрывать», – сказал Третьяк

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