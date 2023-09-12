Паризе может вернуться в «Айлендерс» по ходу сезона. Ламорелло сказал, что Зак не завершает карьеру

Форвард Зак Паризе может вернуться в «Айлендерс» по ходу сезона.

Генеральный менеджер клуба не исключает такой возможности.

39-летний нападающий находится без контракта на следующий сезон и не приедет в тренировочный лагерь клуба.

«Сейчас Зак будет проводить время с семьей. Посмотрим, что будет по ходу сезона, но сейчас для него важно быть там. Он провел пару лет вдали от дома, и это его решение на данный момент.

Насколько мне известно, он не завершает карьеру. Не думаю, что он собирается это сделать. Наши двери всегда открыты для него», – сказал Ламорелло.

отыграл за « » 2 сезона после выкупа контракта «Миннесотой». Всего в он провел 1224 матча и набрал 879 (429+450) очков. В Кубке Стэнли – 111 игр и 80 (37+43) баллов.