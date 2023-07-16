Нелсон хочет, чтобы Паризе вернулся в «Айлендерс»: «Зак будет важной частью команды, если это сделает»

Брок Нелсон хочет, чтобы Зак Паризе продолжил выступать за «Айлендерс».

38-летний нападающий пока не определился со своим будущим. Сообщалось, что он выбирает между двумя вариантами – остаться в « » или завершить карьеру.

В прошлом сезоне провел все 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (21+13) очка. В 6 играх плей-офф остался без баллов за результативность.

«Я хочу, чтобы он вернулся. Если он это сделает, то станет важной частью команды. Если нет, то хотелось бы пожелать ему всего наилучшего. У него была чертовски крутая карьера.

Я ни к чему его не подталкивал, ему просто надо дать время. Парню с таким послужным списком нужно дать принять решение самому.

Он всегда усердно работает и очень любит хоккей. Он давно в лиге, но все еще пытается найти способы стать лучше и помочь команде», – сказал .