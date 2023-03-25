Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й такой случай в истории НХЛ для одной франшизы
Зак Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й случай в НХЛ.
38-летний форвард клуба с Лонг-Айленда отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 ОТ).
В его активе 31 (20+11) очков в 73 играх сезона.
Жан-Поль Паризе – отец форварда (ушел из жизни в 2015 году) – забрасывал по 20+ шайб в сезоне за «Айлендерс» в возрасте 34 и 35 лет (1975/76 и 1976/77).
Ранее в истории лиги было только 3 случая, когда отец и сын забрасывали по 20+ шайб за сезон в составе одной и той же команды (франшизы).
Это удалось Кену Ходжу и Кену Ходжу-младшему («Бостон»), Петеру Штястны и Полу Штястны («Квебек» и «Колорадо»), Грегу Мэлоуну и Райану Мэлоуну («Питтсбург»).
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