Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й такой случай в истории НХЛ для одной франшизы

Теги рейтинги Айлендерс Зак Паризе Райан Мэлоун Пол Штястны НХЛ Петер Штястны Жан-Поль Паризе Хоккей

Зак Паризе забросил 20 шайб в сезоне за «Айлендерс», как и его отец. Это 4-й случай в НХЛ.

38-летний форвард клуба с Лонг-Айленда отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:5 ОТ). 

В его активе 31 (20+11) очков в 73 играх сезона. 

Жан-Поль Паризе – отец форварда (ушел из жизни в 2015 году) – забрасывал по 20+ шайб в сезоне за «Айлендерс» в возрасте 34 и 35 лет (1975/76 и 1976/77). 

Ранее в истории лиги было только 3 случая, когда отец и сын забрасывали по 20+ шайб за сезон в составе одной и той же команды (франшизы).

Это удалось Кену Ходжу и Кену Ходжу-младшему («Бостон»), Петеру Штястны и Полу Штястны («Квебек» и «Колорадо»), Грегу Мэлоуну и Райану Мэлоуну («Питтсбург»). 

 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Неплохо, его уже все со счетов списали наверное
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий