Кравец о поражении 1:5: «У «Амура» все залетело – они не доезжали до ворот в первом периоде. Игра неиспользованных возможностей для «Авангарда»

Михаил Кравец объяснил причины поражения от «Амура».

«Авангард» проиграл со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата .

«Игра неиспользованных возможностей. Отличный первый период. Соперник практически не доезжал до наших ворот.

Мы имеем восемь минут штрафа, хотя думаю, что могло быть и больше, потому что у нас закончил игру [Рид Буше], получив травму.

Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. Но в то же время – выпал основной игрок в большинстве, поэтому можно понять ребят, что где-то что-то не получилось.

Ты не забиваешь – тебе забивают назад. Решающий третий [пропущенный] гол – в принципе могли вернуться. Ошибаются все.

Непростая ситуация – потеря двух крайних нападающих. Ребята все равно проявили мужество и характер.

У соперника практически все залетело, а у нас мало моментов, которые завершились голом.

Значит, сопернику больше хотелось, им оказалось нужнее в данный ситуации.

Тут нельзя сразу расстраиваться, обвинять – нужно поддерживать и двигаться дальше», – сказал главный тренер «Авангарда» .

«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли