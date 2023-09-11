Кравец о поражении 1:5: «У «Амура» все залетело – они не доезжали до ворот в первом периоде. Игра неиспользованных возможностей для «Авангарда»

Теги Авангард Амур КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец объяснил причины поражения от «Амура».

«Авангард» проиграл со счетом 1:5 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Игра неиспользованных возможностей. Отличный первый период. Соперник практически не доезжал до наших ворот.

Мы имеем восемь минут штрафа, хотя думаю, что могло быть и больше, потому что у нас закончил игру [Рид Буше], получив травму.

Конечно, нужно наказывать за такие действия, забивать голы. Но в то же время – выпал основной игрок в большинстве, поэтому можно понять ребят, что где-то что-то не получилось.

Ты не забиваешь – тебе забивают назад. Решающий третий [пропущенный] гол – в принципе могли вернуться. Ошибаются все.

Непростая ситуация – потеря двух крайних нападающих. Ребята все равно проявили мужество и характер.

У соперника практически все залетело, а у нас мало моментов, которые завершились голом.

Значит, сопернику больше хотелось, им оказалось нужнее в данный ситуации.

Тут нельзя сразу расстраиваться, обвинять – нужно поддерживать и двигаться дальше», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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5 комментариев

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Den Sh
А что было отличного в первом периоде? За 6 мин большинства бросили 5 раз по воротам. И где рябята проявили мужество и характер, в раздевалке что-ли?
+7
0
+7
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Ilya87
Не доезжали, потому что пол периода в меньшинстве играли
+3
0
+3
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омич 72
ты лучше скажи г6 большинство.
+1
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+1
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Andrei Golovlev
Фонбет рулит кхл
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Ыжык
Ответ омич 72
ты лучше скажи г6 большинство.
А что он скажет? Там большинством рулит кореш генмена.
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