«Авангард» реализовал 2 из 17 попыток в большинстве – хуже только «Сочи» и «Сибирь». Команда использовала лишнего лучше всех в КХЛ в прошлом сезоне

«Авангард» лишь два раза забил в большинстве в четырех матчах.

Команда тренера Михаила Кравца проиграла «Амуру» (1:5) в игре Фонбет чемпионата .

«Ястребы» имели четыре шанса для реализации лишнего в этом матче, включая четырехминутное большинстве в начале игры, но ни одной попытки реализовано не было.

«Авангард» не мог рассчитывать на нападающего Рида Буше в большинстве, поскольку он получил повреждение на девятой секунде матча.

В общей сложности «Авангард» использовал 2 из 17 попыток в большинстве в четырех матчах сезона – это 11,8% реализации. Хуже только у «Сочи» и «Сибири».

В прошлом сезоне большинство « », которое ставил Антон Курьянов, ныне генеральный менеджер клуба, было лучшим в регулярном чемпионате КХЛ – 24,6%.