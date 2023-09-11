«Авангард» реализовал 2 из 17 попыток в большинстве – хуже только «Сочи» и «Сибирь». Команда использовала лишнего лучше всех в КХЛ в прошлом сезоне
«Авангард» лишь два раза забил в большинстве в четырех матчах.
Команда тренера Михаила Кравца проиграла «Амуру» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Ястребы» имели четыре шанса для реализации лишнего в этом матче, включая четырехминутное большинстве в начале игры, но ни одной попытки реализовано не было.
«Авангард» не мог рассчитывать на нападающего Рида Буше в большинстве, поскольку он получил повреждение на девятой секунде матча.
В общей сложности «Авангард» использовал 2 из 17 попыток в большинстве в четырех матчах сезона – это 11,8% реализации. Хуже только у «Сочи» и «Сибири».
В прошлом сезоне большинство «Авангарда», которое ставил Антон Курьянов, ныне генеральный менеджер клуба, было лучшим в регулярном чемпионате КХЛ – 24,6%.
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