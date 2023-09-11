«Авангард» реализовал 2 из 17 попыток в большинстве – хуже только «Сочи» и «Сибирь». Команда использовала лишнего лучше всех в КХЛ в прошлом сезоне

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» лишь два раза забил в большинстве в четырех матчах.

Команда тренера Михаила Кравца проиграла «Амуру» (1:5) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ястребы» имели четыре шанса для реализации лишнего в этом матче, включая четырехминутное большинстве в начале игры, но ни одной попытки реализовано не было.

«Авангард» не мог рассчитывать на нападающего Рида Буше в большинстве, поскольку он получил повреждение на девятой секунде матча.

В общей сложности «Авангард» использовал 2 из 17 попыток в большинстве в четырех матчах сезона – это 11,8% реализации. Хуже только у «Сочи» и «Сибири».

В прошлом сезоне большинство «Авангарда», которое ставил Антон Курьянов, ныне генеральный менеджер клуба, было лучшим в регулярном чемпионате КХЛ – 24,6%.

6 комментариев

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Антон Фёдоров
ну, состав сменился. логично, но вот если в дальнейшем такая же ситуация будет, тогда вопрос возникнет к тренерскому штабу
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Alex Novatsky
чудес не бывает,закономерный результат,пока что на данный момент
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Hola Hola
Почему-то перестали использовать старые рабочие схемы, но новые не ввели. По сути сейчас Авангард опирается на импровизацию при розыгрыше лишнего, но импровизировать, кроме Ткачева, особенно некому. Отсюда и результат. Ну, и завершителей под ПП стало меньше. Минус Грицюк и Толчинский. Буше отсутствовал в двух из четырех матчей. Взамен получили только Гераськина, но пока не видно, что он может стабильно завершать усилия партнеров в большинстве. Потеряли также опытного столба на пятаке в лице Найта (Спунер на эту роль, кажется, совсем не годится). Может быть, с этим и связаны изменения в розыгрыше, но, скорее всего, дело в смене тренера. Ну, и имеем то, что имеем. Уверен, что это аномалия, и в дальнейшем процент реализации поднимется, но для этого изменения нужно вносить как можно скорее.
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