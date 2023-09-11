«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли

Теги Авангард Амур КХЛ Михаил Кравец Андрей Мартемьянов Артур Гиздатуллин Дмитрий Шевченко Хоккей

«Авангард» впервые проиграл в сезоне КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца на домашней площадке уступила «Амуру» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Дублем отметился бывший нападающий «ястребов» Дмитрий Шевченко, а также две шайбы забросил форвард хабаровчан Артур Гиздатуллин.

«Авангард» проиграл первую игру в сезоне после трех побед подряд со старта чемпионата. Ранее команда обыграла «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1).

«Амур», который тренирует Андрей Мартемьянов, в свою очередь, прервал серию из трех поражений подряд.

Авангард – Амур 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Дата проведения
11 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Шевченко (Хохлачев)
0:2 – 25 Шевченко (Рылов, Волгин)
1:2 – 29 Ткачев (Рейнгардт, Спунер)
1:3 – 34 Гиздатуллин (Хохлачев)
1:4 – 41 Гиздатуллин (Хохлачев)
1:5 – 53 Дрозг (Ли)

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rakamakaf0
Большинство... Вратарь...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pavelrytov@icloud.com
Шевченко прям расцвел после Авангарда))) правда кто ж ему мешал в Омске так играть)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Болельщик АВЫ
Ответ Rakamakaf0
Большинство... Вратарь...
забыл дописать- ни какущие))))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Маслов
Ответ mexicantushkan
Кравец с вечным выражением лица "что я тут делаю"...
Кравец мягкий тренер,не мотиватор,игра в большинстве убожество,хотят носом забить,нет бросков ,8 минут большинства в 1 периоде ,почти без бросков,эти поперечные передачи уже все выучили они непроходят,и мы других вариантов не имеем,а тренер неужели не видит? Команда которая не реализует такое количество большинства, далеко не пройдет.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mgmqmdwpg7
Красавцы, тигры!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
омич 72
Вася как неоднократно уже говорилось это уровень ВХЛ, что касается Грачева в данный момент хотелось чтобы находился на льду, а не тренерской скамье это СВИТОВ он бы клюв ему свернул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Габорик
Это ещё Бродхерста не было, так бы вообще опозорились :)

Хотя и так нормально, Мартемьянов немножко отомстил за плей-офф, может зайти в раздевалку и сказать, что для него это принципиальный соперник :)

https://youtu.be/liURBHmmIdU?si=DFL6K3FPZsEkGitY :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фёдоров
да уж, забыли и готовимся дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ыжык
Ну бывает. Вот и поглядим как отреагируют. Большинство конечно без слез не взглянешь.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марат Адилов
Вася дыра
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mexicantushkan
Ответ Rakamakaf0
Большинство... Вратарь...
Кравец с вечным выражением лица "что я тут делаю"...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий