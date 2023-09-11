«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли
«Авангард» впервые проиграл в сезоне КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравца на домашней площадке уступила «Амуру» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Дублем отметился бывший нападающий «ястребов» Дмитрий Шевченко, а также две шайбы забросил форвард хабаровчан Артур Гиздатуллин.
«Авангард» проиграл первую игру в сезоне после трех побед подряд со старта чемпионата. Ранее команда обыграла «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1).
«Амур», который тренирует Андрей Мартемьянов, в свою очередь, прервал серию из трех поражений подряд.
- Дата проведения
- 11 сентября, 16.30, «G-Drive Арена»
Хотя и так нормально, Мартемьянов немножко отомстил за плей-офф, может зайти в раздевалку и сказать, что для него это принципиальный соперник :)
https://youtu.be/liURBHmmIdU?si=DFL6K3FPZsEkGitY :)