«Авангард» проиграл впервые в сезоне – дома 1:5 «Амуру». Экс-игрок «ястребов» Шевченко и Гиздатуллин сделали дубли

«Авангард» впервые проиграл в сезоне КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца на домашней площадке уступила « » (1:5) в матче Фонбет чемпионата .

Дублем отметился бывший нападающий «ястребов» , а также две шайбы забросил форвард хабаровчан .

« » проиграл первую игру в сезоне после трех побед подряд со старта чемпионата. Ранее команда обыграла «Сибирь» (2:1), «Автомобилист» (3:2 ОТ) и «Барыс» (4:1).

«Амур», который тренирует , в свою очередь, прервал серию из трех поражений подряд.