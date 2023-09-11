Чебыкин о «Торонто»: «Не думаю, что меня там кто-то помнит. У меня никогда не было цели туда поехать, никто и не звал»

Теги Торонто НХЛ КХЛ Адмирал Николай Чебыкин Хоккей

Николай Чебыкин заявил, что у него никогда не было цели уехать в «Торонто».

Нападающий был выбран «Лифс» на драфте НХЛ-2016 под 182-м общим номером.

– Когда с вами в последний раз контактировали представители «Торонто»?

– Я не помню уже.

– Забыли про вас?

– Не думаю, что меня там кто-то помнит. Так, пару раз я съездил в лагерь новичков. Но у меня не было никогда цели туда поехать.

Если я два раза съездил в лагерь новичков, имея контракт в России, то это не значит, что цель туда уехать была.

И в принципе меня никто туда и не звал. Только поначалу, после драфта был какой-то интерес. А сейчас не знаю – никто не связывался. Надо у агента моего узнать – может быть, с ним разговаривали.

– Для себя тему с «Торонто» окончательно закрыли? Или еще надеетесь, что обратят внимание в случае успешной игры в КХЛ?

– Я думаю сейчас только о том, как приносить пользу «Адмиралу». И здесь хорошо играть. Все остальное меня сейчас не волнует, – сказал форвард «Адмирала» Чебыкин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий