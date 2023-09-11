Форвард «Адмирала» Чебыкин о соперниках: «Не знаю, кто как настраивается. Нам важнее, как мы настраиваемся. Мы такая же неуступчивая команда»

Николай Чебыкин высказался о старте «Адмирала» в Фонбет чемпионате КХЛ.

— Уже вкатились в сезон?

— Все в штатном режиме. Хорошая предсезонка. Сейчас потихоньку игровой ритм ловим. Вот в матче со «Спартаком» уже забили шесть голов. Но были ошибки — будем исправлять их. Надеюсь, дальше все будет только в гору. И станем чаще выигрывать.

— Чувствуется, что соперники стали более серьезно настраиваться на «Адмирал» после его успехов в прошлом сезоне?

— Да я не знаю, кто как настраивается. Нам важнее, как мы настраиваемся. И как мы будем играть.

— Какие-то изменения в игре команды изнутри заметны по итогам межсезонья?

— Мы такая же неуступчивая, своенравная команда, которая не хочет никому отдавать баллы. У нас отличная раздевалка, отличная атмосфера. Добавились опытные ребята вроде Чудинова, Соловьева. Все на позитиве, все подсказываем друг другу. Работаем, двигаемся дальше, – сказал форвард « ».