«Торпедо» и АКМ подписали договор о сотрудничестве

«Торпедо» и АКМ заключили договор о сотрудничестве.

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2023/24.

«Договор с « » прекратил свое действие, но, несмотря на это, между командами сохранятся деловые отношения. У нас было хорошее взаимопонимание, обе команды получали спортивную выгоду от данного сотрудничества, но на сегодняшний день команда из Пензы, к сожалению, не может вместить в своем составе максимальное количество игроков системы «Торпедо».

Игроки «Чайки», которые выиграли Кубок Харламова, а также молодые хоккеисты, перешедшие в нашу систему, сейчас должны получать игровую практику в ВХЛ, а не сидеть на лавке. В связи с этим было принято решение пересмотреть формат взаимодействия.

Часть игроков продолжат выступать за «Дизель», кто-то вернется в «Торпедо» и «Чайку», а кто-то будет отправлен в АКМ. Мы рассчитываем, что игроки, по тем или иным причинам не проходящие в состав «Торпедо», будут получать игровую практику в чемпионатах и », – сказал генеральный директор «Торпедо» .

Сообщается, что и Александр Пелевин вернулись в «Чайку», Глеб Иванов, Никита Шавин, Ю Сато, Матвей Уткин и Артем Левинский присоединились к основному составу «Торпедо», Артем Мисников продолжит выступать за «Дизель», а Денис Почивалов, Иван Воробьев и Егор Виноградов отправятся в АКМ.