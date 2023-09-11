Крикунов о «Торпедо»: «Они играют именно в хоккей. При Ларионове игроки выкладываются на 120 процентов. Все, что он говорит, стараются выполнить»

Владимир Крикунов высказался об игре «Торпедо» и «Северстали» на старте сезона.

– Сейчас наверху таблицы Западной конференции, кроме «Куньлуня» находятся еще и « » с «Северсталью», команды без каких-либо громких звезд в составе, но возглавляемые интересными специалистами…

– «Торпедо» продолжает играть, как и в прошлом сезоне, очень здорово. Все говорили, вот там сейчас Козырев уйдет и все – нижегородцы посыплются. Но ничего этого не случилось – эта команда будет так же здорово играть даже и при другом тренере, как при сейчас.

Этот прекрасный в прошлом хоккеист дает молодым ребятам играть, не загоняя тех в какие-то жесткие рамки или схемы. Я раньше говорил, что «Торпедо» начало так действовать еще при , который сейчас возглавляет «Сибирь». Они играют именно в хоккей.

При Игоре Николаевиче хоккеисты, видимо, выкладываются на 120 процентов. Все, что он им говорит, они стараются выполнить. Просто молодцы.

Что касается « », то Козырев пришел и там тоже пытается создать боеспособный коллектив. В принципе, Череповец и при неплохо смотрелся. Они начинали всегда неплохо.

Таким командам, как «Торпедо» и «Северсталь» надо сейчас создавать задел для попадания в плей-офф, пока все остальные не разобрались. Потом, когда записные фавориты наберут форму, очки станет набирать гораздо сложнее., – сказал заслуженный тренер России Крикунов.