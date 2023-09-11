Крикунов о «Торпедо»: «Они играют именно в хоккей. При Ларионове игроки выкладываются на 120 процентов. Все, что он говорит, стараются выполнить»

Теги Северсталь Торпедо Дэвид Немировски Владимир Крикунов Андрей Козырев Игорь Ларионов Андрей Разин Хоккей

Владимир Крикунов высказался об игре «Торпедо» и «Северстали» на старте сезона.

– Сейчас наверху таблицы Западной конференции, кроме «Куньлуня» находятся еще и «Торпедо» с «Северсталью», команды без каких-либо громких звезд в составе, но возглавляемые интересными специалистами…

– «Торпедо» продолжает играть, как и в прошлом сезоне, очень здорово. Все говорили, вот там сейчас Козырев уйдет и все – нижегородцы посыплются. Но ничего этого не случилось – эта команда будет так же здорово играть даже и при другом тренере, как при Игоре Ларионове сейчас. 

Этот прекрасный в прошлом хоккеист дает молодым ребятам играть, не загоняя тех в какие-то жесткие рамки или схемы. Я раньше говорил, что «Торпедо» начало так действовать еще при Дэвиде Немировски, который сейчас возглавляет «Сибирь». Они играют именно в хоккей.

При Игоре Николаевиче хоккеисты, видимо, выкладываются на 120 процентов. Все, что он им говорит, они стараются выполнить. Просто молодцы.

Что касается «Северстали», то Козырев пришел и там тоже пытается создать боеспособный коллектив. В принципе, Череповец и при Разине неплохо смотрелся. Они начинали всегда неплохо.

Таким командам, как «Торпедо» и «Северсталь» надо сейчас создавать задел для попадания в плей-офф, пока все остальные не разобрались. Потом, когда записные фавориты наберут форму, очки станет набирать гораздо сложнее., – сказал заслуженный тренер России Крикунов.

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2 комментария

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Матроскин52
Война план покажет! Торпедовцы молодцы! И не забываем - самое тяжелое это догонять…
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+1
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