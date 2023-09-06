Якубов о том, что Свечков и Грошев не получили время в СКА: «Ребята играли в системе клуба, и где они сейчас? Уехали в Америку. Этим все сказано»

Рафик Якубов высказался о работе с молодежью в системе СКА.

«В я был спортивным директором по развитию, работал с молодежью. Там собраны очень талантливые ребята, все очень нарядно. Уследить за всеми было нетрудно – просматривали игры, работали с ребятами, развивали их.

Свечков и не получили время в СКА? Давайте зайдем с другой стороны – эти ребята играли в системе СКА, и где они сейчас? и Грошев уехали в Америку, уехал в Америку. Этим все сказано», – сказал спортивный директор «Лады» , ранее работавший в СКА.