Якубов о том, что Свечков и Грошев не получили время в СКА: «Ребята играли в системе клуба, и где они сейчас? Уехали в Америку. Этим все сказано»
Рафик Якубов высказался о работе с молодежью в системе СКА.
«В СКА я был спортивным директором по развитию, работал с молодежью. Там собраны очень талантливые ребята, все очень нарядно. Уследить за всеми было нетрудно – просматривали игры, работали с ребятами, развивали их.
Свечков и Грошев не получили время в СКА? Давайте зайдем с другой стороны – эти ребята играли в системе СКА, и где они сейчас? Свечков и Грошев уехали в Америку, Чибриков уехал в Америку. Этим все сказано», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов, ранее работавший в СКА.
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