Якубов о том, что Свечков и Грошев не получили время в СКА: «Ребята играли в системе клуба, и где они сейчас? Уехали в Америку. Этим все сказано»

Теги Лада СКА Рафик Якубов НХЛ КХЛ Чемпионат.com Максим Грошев Никита Чибриков Федор Свечков Хоккей

Рафик Якубов высказался о работе с молодежью в системе СКА.

«В СКА я был спортивным директором по развитию, работал с молодежью. Там собраны очень талантливые ребята, все очень нарядно. Уследить за всеми было нетрудно – просматривали игры, работали с ребятами, развивали их.

Свечков и Грошев не получили время в СКА? Давайте зайдем с другой стороны – эти ребята играли в системе СКА, и где они сейчас? Свечков и Грошев уехали в Америку, Чибриков уехал в Америку. Этим все сказано», – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов, ранее работавший в СКА.

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12 комментариев

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Bartez1986
быть может, уехали в Америку, чтобы не работать с главным хоккейным балаболом современности?..
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Machine Head
Главный развивальщик будет байки рассказывать долго.
+13
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йозе марино
так и не понял, что он имел ввиду под "этим всё сказано" типа ске нахапали, что аж люди в америку уехали или типа играли в системе неочень и стали ненужны..но точно можно сказать одно хк пылесос правильное название для этого цирка)
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Вячеслав Котов
у них там в этом ска , у всех крыша поехала
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Дмитрий Фещенко
Что сказано?
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Michael 1994
там явно было продолжение, а спортс порезал как всегда
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гилберт
Так что этим сказано то??
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Дима Миронов
Ответ Machine Head
Главный развивальщик будет байки рассказывать долго.
не он главный,а Ротенберг главный равивальщик хоккея в РФ
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Валерий Сергеевич
Ответ Фёдор Кузнецов
Зачем так про Жамнова? Ну уехали от него Свечков и Чибриков, зачем балаболом называть?
А Чибриков вообще то динамовец, которого система СКА сначала вименяло, а потом отправили в Спартак, вот так выращивает таланты знаменитая на весь Мир система!
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Sever12
ну уехали а почему и что этим сказано и в Америке и у нас рядовой любитель хоккея не знают о этих молодых игроках, что сказано, их подготовили и они там успешно прогрессируют или они свалили просто ...
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спортшкола
Во первых, развивал в СКА только Козырев, которого пинком из системы прямо перед ПО. Во вторых ,всех этих молодых поменяли как банку килек в томатном соусе на одну селёдку в Спартак. Ну и чего ж ты хочешь, Рафик? Думай сначала, потом говори.
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