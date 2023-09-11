СК и МВД Прикамья ведут проверку из-за видео с травлей игрока в хоккейной школе «Молота»

Теги происшествия КХЛ ВХЛ Молот детский хоккей Александр Бастрыкин Хоккей

СК и МВД Прикамья ведут проверку из-за видео с травлей в хоккейной школе.

Ранее в телеграм-каналах Hockeymans78 и U-2008 появились ролики с издевательствами над подростком в хоккейной школе «Молот». На одном из видео мальчика толкают и оскорбляют, один из игроков захватывает его шею ногами и будто пытается удушить.

В другом ролике его обзывают, запрещают ему заходить в определенную часть помещения, провоцируют на агрессию. На одном из видео подросток дал сдачи одному из обидчиков и сказал: «Еще раз про батю моего скажешь, челюсть в руках понесешь». 

«В отделе полиции Мотовилихинского района города Перми по данному факту зарегистрирован материал проверки. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к противоправным действиям, выясняются все обстоятельства случившегося», – сообщили в краевом МВД.

Следственный комитет РФ также объявил, что по факту совершения противоправных действий в отношении подростка ведется проверка.

«В сети интернет размещена информация о причинении побоев несовершеннолетнему его сверстниками, занимающимися вместе с ним в одной из спортивных школ. По данному факту СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства [Александр Бастрыкин] дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Д.В. Головкину представить доклад о проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах произошедшего», – говорится на сайте СК РФ.

Юные хоккеисты пермского «Молота» издевались над одноклубником. Игрока душили ногами и оскорбляли. В школе проведут расследование из-за видео с травлей («59.ру»)

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Demedieu
Прочитал как СКА и МВД. На секунду подумал, что ХК МВД возродился и будет "супер" матч
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Мешков
недавно кстати вышел чешский фильм, художественный "Хоккей навсегда" кажется называется. там как раз про тему травли и унижений в хоккейном коллективе. содержание статьи очень похоже на сюжет фильма
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Подростки это гремучая и токсичная смесь.
Самое интересное если бы он взял клюшку и отоварил бы их по спине его выставили бы психом.
Хороший мальчик (парень, мужчина) должен быть терпилой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий