Юные хоккеисты пермского «Молота» издевались над одноклубником. Игрока душили ногами и оскорбляли. В школе проведут расследование из-за видео с травлей («59.ру»)
В хоккейной школе «Молот» проведут расследование из-за видео с травлей игрока.
Как сообщает «59.ру», в телеграм-каналах Hockeymans78 и U-2008 появились ролики с издевательствами над подростком.
На одном из видео мальчика толкают и оскорбляют, один из игроков захватывает его шею ногами и будто пытается удушить.
В другом ролике его обзывают, запрещают ему заходить в определенную часть помещения, провоцируют на агрессию. На одном из видео подросток дал сдачи одному из обидчиков и сказал: «Еще раз про батю моего скажешь, челюсть в руках понесешь».
На видео подросток кричит, но другие игроки смеются над ним.
«Команда или полкоманды, выбрали какого-то приезжего хоккеиста и буллят его», – говорится в телеграм-канале.
Директор пермской спортивной школы «Молот» Николай Ванин заявил, что в школе проведут свое расследование.
«С завтрашнего дня у нас начинается собственное расследование, только после этого будут какие-то комментарии, пока до свидания», – сказал Ванин.
Сообщается, что в комментариях к видео подписчица телеграм-канала написала, что видео были сняты в мае, тренер «Молота» узнал об этом и сразу же принял меры.
«Сейчас травли уже нет. По обнаруженному только вчера видео прошлого периода идет незамедлительное разбирательство руководства спортшколы. Участники инцидента будут наказаны и исключены. Сын посещает тренировочный процесс и игры, его здоровью ничего не угрожает.
Через несколько дней тренерским составом будут озвучены конкретные фамилии – кого исключили из школы, и кто наказан. В следственные органы я не обращалась. По итогам разбирательства обращусь, если потребуется», – рассказала «КП – Пермь» мама пострадавшего спортсмена Ольга.
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