И. о. министра спорта Запорожской области: «Нехватка тренеров в фигурном катании, хоккее, легкой атлетике. Будем привлекать студентов из России, кому-то здесь понравится, может»

Некоторым спортивным федерациям Запорожской области не хватает тренеров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Константин Зайцев.

«Мы интегрировались уже давно. На всероссийские соревнования приезжало предостаточное количество наших спортсменов. Более 300 спортсменов достойно представили Запорожскую область и стали победителями и призерами различных соревнований, которые проходили в России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и так далее.

Нехватка тренеров в художественной гимнастике, фигурном катании, хоккее, легкой атлетике. Будем привлекать студентов спортивных вузов России, они будут проходить здесь практику. Может, кому-то здесь понравится – так и будем развивать спорт.

Этот момент мы проговаривали с Олегом Матыциным и Одесом Байсултановым (министром спорта РФ и одним из его заместителей – прим. Sports.ru), скоро проработаем и с ректорами вузов», – сказал Зайцев.