И. о. министра спорта Запорожской области: «Нехватка тренеров в фигурном катании, хоккее, легкой атлетике. Будем привлекать студентов из России, кому-то здесь понравится, может»

Теги Олег Матыцин Министерство спорта России детский спорт Политика детский хоккей Одес Байсултанов Хоккей

Некоторым спортивным федерациям Запорожской области не хватает тренеров.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Константин Зайцев.

«Мы интегрировались уже давно. На всероссийские соревнования приезжало предостаточное количество наших спортсменов. Более 300 спортсменов достойно представили Запорожскую область и стали победителями и призерами различных соревнований, которые проходили в России – Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и так далее.

Нехватка тренеров в художественной гимнастике, фигурном катании, хоккее, легкой атлетике. Будем привлекать студентов спортивных вузов России, они будут проходить здесь практику. Может, кому-то здесь понравится – так и будем развивать спорт.

Этот момент мы проговаривали с Олегом Матыциным и Одесом Байсултановым (министром спорта РФ и одним из его заместителей – прим. Sports.ru), скоро проработаем и с ректорами вузов», – сказал Зайцев. 

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3 комментария

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FSUA2408
Предлагаю поручить это Загитовой, пусть берет Усачёву и идут тренировать.
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