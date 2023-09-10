Хартли приехал в Омск в качестве консультанта академии «Авангарда»: «Нам предстоит много работы»

Тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда».

«Всем привет от Боба! Он приехал в Омск, чтобы работать в качестве консультанта с игроками и тренерами академии», – говорится в сообщении « ».

«Привет, Омск! Привет, академия! Нам предстоит много работы», – сказал Хартли.

Напомним, тренер возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне он уже работал с молодежной академией «Авангарда» и несколько раз прилетал в Омск.