Хартли приехал в Омск в качестве консультанта академии «Авангарда»: «Нам предстоит много работы»

Теги Авангард Боб Хартли видео КХЛ детский хоккей Хоккей

Тренер Боб Хартли приехал в Омск для работы в академии «Авангарда».

«Всем привет от Боба! Он приехал в Омск, чтобы работать в качестве консультанта с игроками и тренерами академии», – говорится в сообщении «Авангарда».

«Привет, Омск! Привет, академия! Нам предстоит много работы», – сказал Хартли.

Напомним, тренер возглавлял омский клуб с 2018 по 2022 год и выиграл с ним Кубок Гагарина в сезоне-2020/21.

В прошлом сезоне он уже работал с молодежной академией «Авангарда» и несколько раз прилетал в Омск.

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3 комментария

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Ми Ша
Ваш выход,мистер Кожевников. Наливай! Ждём …
+13
-1
+12
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Ilya63
Ответ Ми Ша
Ваш выход,мистер Кожевников. Наливай! Ждём …
Опередил 😂😂😂
+8
-1
+7
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ББ
Ответ Ilya63
Опередил 😂😂😂
Вы оба опередили! Сначала хотел написать про Кожевникова, а потом про то, что "опередили"
+3
-1
+2
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