Тардиф после 3-го матча Федотова: «ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка. Следите за пресс-релизом»

Теги ЦСКА ИИХФ дисквалификации КХЛ Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ высказался о деле Ивана Федотова.

Накануне вратарь ЦСКА провел матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Куньлунем» (2:3 ОТ). Это была его третья игра в сезоне. 

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции.

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче ЦСКА с «Ак Барсом» (2:5).

«Совет ИИХФ будет продолжать добиваться справедливости после второго и третьего нарушения правил в связи с выходом Федотова на лед за ЦСКА.

Наша организация полна решимости бороться за соблюдение порядка, а также фундаментального принципа «уважения контракта» и регламента трансферов ИИХФ.

Следите за пресс-релизом, который будет опубликован на нашем сайте в ближайшие дни», — сказал Люк Тардиф.

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3 комментария

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Montenegro Serbian
Кто матчи ЦСКА с Федотовым смотрел: как он как кипер по уровню?
Просто интересно стоила ли игра свеч.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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