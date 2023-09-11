Тардиф после 3-го матча Федотова: «ИИХФ полна решимости бороться за соблюдение порядка. Следите за пресс-релизом»

Президент ИИХФ высказался о деле Ивана Федотова.

Накануне вратарь ЦСКА провел матч Фонбет чемпионата с «Куньлунем» (2:3 ОТ). Это была его третья игра в сезоне.

4-месячная дисквалификация от ИИХФ действует с 1 сентября. КХЛ внесла поправку в регламент, согласно которой игрок может выходить на лед, пока идет рассмотрение апелляции.

Ранее ИИХФ оштрафовала ФХР на 5 тысяч швейцарских франков за участие Федотова в матче с «Ак Барсом» (2:5).

«Совет ИИХФ будет продолжать добиваться справедливости после второго и третьего нарушения правил в связи с выходом на лед за ЦСКА.

Наша организация полна решимости бороться за соблюдение порядка, а также фундаментального принципа «уважения контракта» и регламента трансферов ИИХФ.

Следите за пресс-релизом, который будет опубликован на нашем сайте в ближайшие дни», — сказал .