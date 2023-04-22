Свечков о будущем: «Есть варианты и в России, и в НХЛ. Буду думать и выбирать»

Теги Спартак Химик Воскресенск Нэшвилл НХЛ КХЛ ВХЛ ТАСС Федор Свечков Хоккей

Форвард «Спартака» Федор Свечков пока не определился с местом продолжения карьеры.

Срок действия контракт 20-летнего нападающего со «Спартаком» истекает 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом. 

В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером.

В этом сезоне форвард выиграл Кубок Петрова вместе с «Химиком», в прошлом – Кубок Харламова в составе «СКА-1946». 

«Я буду выбирать. Есть варианты и остаться в России, и в НХЛ, буду думать.

Очень круто выигрывать второй год подряд. Я в «вышке» провел даже больше матчей, чем в молодежке, поэтому победа для меня немало значит», – сказал Свечков

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5 комментариев

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Rialto
В каком НХЛ? Парень, ты свою статистику видел? Ещё года 2-3 тут пахать нужно, чтобы в АХЛ не уехать с ходу.
+6
-3
+3
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Венер Кучербаев
было бы сказочно красиво идти последовательно: в следующем сезоне выиграть Кубок Гагарина, через сезон - выиграть Кубок Стенли, на следующий сезон - Чемпионат Мира, и вишенка на торте - выиграть Олимпиаду-2026!!!
+3
-1
+2
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Дима Миронов
думаю лучше в Ахл,чем в Спартаке у Жамнова(наверное снова в ВХЛ отправят)
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