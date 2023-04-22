Свечков о будущем: «Есть варианты и в России, и в НХЛ. Буду думать и выбирать»
Форвард «Спартака» Федор Свечков пока не определился с местом продолжения карьеры.
Срок действия контракт 20-летнего нападающего со «Спартаком» истекает 30 апреля. Он может стать ограниченно свободным агентом.
В 2021 году Свечков был выбран «Нэшвиллом» в первом раунде драфта НХЛ под общим 19-м номером.
В этом сезоне форвард выиграл Кубок Петрова вместе с «Химиком», в прошлом – Кубок Харламова в составе «СКА-1946».
«Я буду выбирать. Есть варианты и остаться в России, и в НХЛ, буду думать.
Очень круто выигрывать второй год подряд. Я в «вышке» провел даже больше матчей, чем в молодежке, поэтому победа для меня немало значит», – сказал Свечков.
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