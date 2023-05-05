Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года

Нападающий Федор Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года.

В активе 27 игр и 4 (2+2) очка в составе « » в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

20-летний форвард также набрал 7 (1+6) очков в 14 матчах регулярки ВХЛ, добавив 7 (5+2) баллов в 9 играх плей-офф. Он выиграл Кубок Петрова вместе с « ».

За МХК «Спартак» он провел 5 матчей в регулярке, набрав 8 (4+4) очков. В плей-офф Кубка Харламова он отметился 4 (1+3) баллами в 7 играх.

Свечков был задрафтован « » в 2021 году под общим 19-м номером.