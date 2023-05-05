Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года

Теги Спартак Химик Воскресенск переходы Нэшвилл НХЛ КХЛ МХК Спартак Федор Свечков Хоккей

Нападающий Федор Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом».

Срок соглашения рассчитан на 3 года. 

В активе Свечкова 27 игр и 4 (2+2) очка в составе «Спартака» в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.

20-летний форвард также набрал 7 (1+6) очков в 14 матчах регулярки ВХЛ, добавив 7 (5+2) баллов в 9 играх плей-офф. Он выиграл Кубок Петрова вместе с «Химиком».

За МХК «Спартак» он провел 5 матчей в регулярке, набрав 8 (4+4) очков. В плей-офф Кубка Харламова он отметился 4 (1+3) баллами в 7 играх.

Свечков был задрафтован «Нэшвиллом» в 2021 году под общим 19-м номером.

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16 комментариев

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Ratmir90
Свечков, Афанасьев, Тренин, Аскаров, скоро Нэшвилл станет командой с большим обилием русских игроков
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Сергей Орлов
Ответ Darkhan Darkhan
год, два в Ладе не повредил. Но количество уезжающих зашкаливает
права у Спартака, причём здесь Лада?
+6
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Демид Котов
Какая прекрасная новость, главное чтоб без травм был Свечков!!
+7
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ottomann
Рановато рванул, будет несколько лет по АХЛ ездить
+6
-2
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Фёдор Кузнецов
Пока это АХЛ, но в отличии от Чибрикова, Свечков в КХЛ смог закрепиться в конце сезона
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memphis
Ну раз не в Ладу, то лучше в НХЛ. Удачи, Федор!
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Антон
Ещё один Свеч в лиге. Зажгите свечи.
+2
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Nikolay_exp
Не пошёл бы в ска - уехал бы раньше и не подпортил себе карьеру
+2
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Сергей Орлов
Ответ Darkhan Darkhan
права у СКА, в Спартаке он в скрытой аренде был. Лада фарм Сосиски
Права обменяны в Спартак на Никишина, не пишите ерунду. Лада, конечно же, не фарм-клуб Ска.
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5kywn5cddd
Напомните, что получил Спартак за лучшего защитника лиги Никишина?)
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Коршунов-73
Свечков ведь центр?
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Michael 1994
В Милуоки поедет
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Фёдор Кузнецов
Ответ Коршунов-73
Свечков ведь центр?
Да
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