Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом» на 3 года
Нападающий Федор Свечков подписал контракт новичка с «Нэшвиллом».
Срок соглашения рассчитан на 3 года.
В активе Свечкова 27 игр и 4 (2+2) очка в составе «Спартака» в сезоне-2022/23 в Фонбет Чемпионате КХЛ.
20-летний форвард также набрал 7 (1+6) очков в 14 матчах регулярки ВХЛ, добавив 7 (5+2) баллов в 9 играх плей-офф. Он выиграл Кубок Петрова вместе с «Химиком».
За МХК «Спартак» он провел 5 матчей в регулярке, набрав 8 (4+4) очков. В плей-офф Кубка Харламова он отметился 4 (1+3) баллами в 7 играх.
Свечков был задрафтован «Нэшвиллом» в 2021 году под общим 19-м номером.
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