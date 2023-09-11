Стяг с номером Амирова поднимут перед матчем «Салават» – «Металлург»
Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед началом матча «Салавата» в Уфе.
Торжественная церемония состоится сегодня, 11 сентября, перед матчем против «Металлурга».
21-летний форвард «Салавата Юлаева» скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.
«Сегодня на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга воспитанника «Салавата Юлаева», нападающего Родиона Амирова.
27-й номер навсегда остается в наших сердцах, поэтому хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение вывести номер Амирова из обращения», – говорится в сообщении клуба из Уфы.
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