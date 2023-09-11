Стяг с номером Амирова поднимут перед матчем «Салават» – «Металлург»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Уфа-Арена КХЛ Родион Амиров Хоккей

Стяг с номером Родиона Амирова поднимут перед началом матча «Салавата» в Уфе.

Торжественная церемония состоится сегодня, 11 сентября, перед матчем против «Металлурга».

21-летний форвард «Салавата Юлаева» скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

«Сегодня на «Уфа-Арене» состоится торжественная церемония поднятия стяга воспитанника «Салавата Юлаева», нападающего Родиона Амирова.

27-й номер навсегда остается в наших сердцах, поэтому хоккейный клуб «Салават Юлаев» принял решение вывести номер Амирова из обращения», – говорится в сообщении клуба из Уфы.

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4 комментария

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Салават Хажин
Светлая память ему Родиону Амирову 😥😥😥😥😥😥😥🙏🙏🙏
+6
0
+6
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Руслан Х
Светлая память.
+2
0
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Марат Салихов
Очень жалко 🥲Родион был талантливым хоккеистом. ✊💚💚💚🇷🇺
+1
0
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Ралина Силякова
Родион Амиров Помним 😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿Навсегда в наших сердцах 😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿😿💚27💚Навсегда 💚
0
0
0
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