Плющев о молодых игроках «Салавата»: «Возможно, память об Амирове поможет переоценить свое отношение к жизни, к хоккею»

Теги Салават Юлаев Детройт Владимир Плющев КХЛ Владимир Константинов Родион Амиров Хоккей

Владимир Плющев считает, что уход Родиона Амирова окажет влияние на «Салават».

– Безусловно, самое тяжелое событие последних дней – уход 21-летнего уфимского форварда Родиона Амирова. Это трагедия для семьи Родиона, для всего нашего хоккея. «Салават Юлаев», Республика, понятное дело, не остались в стороне. Удар, всем тяжело его принять и пережить.

– В свое время «Детройт» после автокатастрофы Владимира Константинова и Сергея Мнацаканова выдал один из лучших сезонов в своей истории, без особых проблем выиграв Кубок Стэнли. На результат «Салавата Юлаева» трагический уход Амирова как повлияет?

– Все-таки это разные истории, хотя в плане психологии могут быть какие-то параллели. В нынешнем «Салавате Юлаеве» много молодых хоккеистов, которые шли по клубной системе вместе с Родионом, хорошо его знали. Возможно, память об Амирове поможет им где-то переоценить свое отношение к жизни, к хоккею, команда станет более сплоченной и заряженной. Не исключаю такого варианта.

Вероятно, «Детройт» в плане психологии тоже как-то оттолкнулся от той автокатастрофы, смог доминировать в лиге. Но здесь нужна и жизненная, и спортивная мудрость. Да и тема это очень тяжелая. 

В любом случае в отличие от того же «Детройта» «Салават» трудно назвать реальным претендентом на доминирование и победу в плей-офф, – сказал заслуженный тренер России. 

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1 комментарий

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Cbj Fan
Теоретически он реально прав. Не знаю, будет ли этого хватит на КГ, но переоценка много в жизни в лучшую сторону может случиться.
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