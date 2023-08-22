Башкирский педуниверситет учредит стипендию имени Амирова для студентов, достигших успехов в спорте. Родион там учился

Теги Салават Юлаев КХЛ Родион Амиров Хоккей

Башкирский педагогический университет учредит стипендию имени Родиона Амирова.

21-летний игрок «Салавата Юлаева» умер 14 августа. Около полутора лет Амиров проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

«Родион был студентом Института физической культуры и здоровья человека БГПУ имени Акмуллы, выпускником Акмуллинского колледжа.

В память о нем будет учреждена именная стипендия для студентов колледжа Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, достигших выдающихся успехов в спорте», – говорится в сообщении пресс-службы уфимцев. 

В Уфе простились с Родионом Амировым: в 21 год не стало одной из главных надежд нашего хоккея

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий