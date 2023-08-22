Башкирский педуниверситет учредит стипендию имени Амирова для студентов, достигших успехов в спорте. Родион там учился

Башкирский педагогический университет учредит стипендию имени Родиона Амирова.

21-летний игрок « » умер 14 августа. Около полутора лет проходил лечение от опухоли головного мозга, у него развилась 4-я стадия рака.

«Родион был студентом Института физической культуры и здоровья человека БГПУ имени Акмуллы, выпускником Акмуллинского колледжа.

В память о нем будет учреждена именная стипендия для студентов колледжа Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы, достигших выдающихся успехов в спорте», – говорится в сообщении пресс-службы уфимцев.

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