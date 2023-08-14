Павел Дедунов: «Ротенберг и Крылов – требовательные люди, знают, чего хотят. Но сравнивать их не очень корректно»
Павел Дедунов сравнил Романа Ротенберга и Александра Крылова.
– «Авангард» покинули не только вы с Толчинским и Грицюком, но и председатель совета директоров. Причем Александр Крылов ушел довольно неожиданно. Были к этому предпосылки?
– Когда я уходил, то Крылов был на своем посту. Все находились на своих местах. Ничего не предвещало. Для меня это решение было неожиданностью.
– Это конец целой эпохи?
– Человек себя здесь реализовал, отправился дальше что-то воплощать в жизнь. Теперь другой руководитель будет заниматься хоккеем в Омске.
Что до Крылова, то после него в городе осталась арена. Да и чемпионский сезон все будут помнить.
– Крылова и Ротенберга часто сравнивают. Они люди одной «породы»?
– Сравнивать их не очень корректно. Но думаю, что они прежде всего требовательные люди. Знают, чего хотят.
– Когда Крылов был боссом «Авангарда», часто показывали, как он заходит в раздевалку после победных матчей. А после поражений он устраивал разносы команде?
– Такого не было. Все диктовал тренерский штаб. Все, в том числе разносы, шли от главного тренера, – сказал нападающий СКА.
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