Павел Дедунов: «Ротенберг и Крылов – требовательные люди, знают, чего хотят. Но сравнивать их не очень корректно»

Теги Авангард СКА КХЛ Павел Дедунов Роман Ротенберг Александр Крылов Хоккей

Павел Дедунов сравнил Романа Ротенберга и Александра Крылова.

– «Авангард» покинули не только вы с Толчинским и Грицюком, но и председатель совета директоров. Причем Александр Крылов ушел довольно неожиданно. Были к этому предпосылки?

– Когда я уходил, то Крылов был на своем посту. Все находились на своих местах. Ничего не предвещало. Для меня это решение было неожиданностью.

– Это конец целой эпохи?

– Человек себя здесь реализовал, отправился дальше что-то воплощать в жизнь. Теперь другой руководитель будет заниматься хоккеем в Омске.

Что до Крылова, то после него в городе осталась арена. Да и чемпионский сезон все будут помнить.

– Крылова и Ротенберга часто сравнивают. Они люди одной «породы»?

– Сравнивать их не очень корректно. Но думаю, что они прежде всего требовательные люди. Знают, чего хотят.

– Когда Крылов был боссом «Авангарда», часто показывали, как он заходит в раздевалку после победных матчей. А после поражений он устраивал разносы команде?

– Такого не было. Все диктовал тренерский штаб. Все, в том числе разносы, шли от главного тренера, – сказал нападающий СКА.

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3 комментария

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Mohnatiy
Ротенберг точно хочет быть и Папой римским и владычицей морской, не говоря уж о хоккейных постах.
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Вячеслав Лобачев
конечно некорректно ,Ротенберг 800 матчей НХЛ просмотрел ,а что сделал бездарь Крылов?
+2
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+2
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Mi4eL
Крылов добился всего +- сам. у Романа Фамилия ) но он опять же ее не выбирал. мог бы в Монако сидеть прожигать жизнь а так делам занят любимым)
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