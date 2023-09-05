Кравец о том, мог ли Крылов влиять на тактику: «Такого никогда не было. Он мог спросить, почему мы сделали такой шаг, а не другой. Но не говорил, как нужно играть»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Спорт-Экспресс Александр Крылов Хоккей

Михаил Кравец рассказал о работе с Александром Крыловым в «Авангарде».

В мае Крылов объявил об уходе с поста председателя совета директоров клуба.

– Как вы расстались с Александром Крыловым? Был отдельный разговор после сезона?

– Отдельного разговора не было. Я поблагодарил его за работу и предоставленный шанс. Он поблагодарил меня за работу.

– Уход Крылова для многих стал шоком. А как для вас?

– Для меня тоже было удивительно. О причинах, почему это произошло, я понятия не имею.

– Что можете сказать о вовлеченности Крылова в «Авангард»?

– Он очень любил команду, хоккей и хотел всегда побеждать. От этого шли высокие требования. Конечно, мы хотели обыграть «Ак Барс», но не получилось. На это есть причины, которые мы уже обсуждали. Как руководитель он сделал все возможное для команды.

– А какие требования к вам предъявлял Крылов, помимо результата?

– Только по игре, работе и победам.

– Мог ли Крылов влиять на тактику?

– Такого никогда не было. Он мог спросить, почему мы сделали такой шаг, а не другой. Но никогда не говорил, как нам нужно играть. Только узнавал по ситуации, что происходит. Эти объяснения нужны для руководителя – так он понимает, как главный тренер видит ситуацию, – сказал главный тренер «Авангарда» Кравец.

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4 комментария

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Vovan 78
Ответ Nomer22
Есть убийственный аргумент в пользу правильности любых способов управления командой Крыловым!Назовите год победы Авангарда в кхл/суперлиге до его прихода?Расходимся.
2004. А ты наверное не знал.
+7
-1
+6
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Alex Harchenko
Ответ Vovan 78
2004. А ты наверное не знал.
Он ещё наверное не родился)))
+1
-1
0
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