Владислав Третьяк: «Мне предлагали рекламировать пиво и водку, но как это возможно, ведь я был самым трезвым хоккеистом. Именитый человек должен быть примером для молодежи»

Теги ЦСКА ФХР болельщики Владислав Третьяк сборная СССР ЗОЖ алкоголь и спорт Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, что ему предлагали рекламировать пиво и водку.

«От любви до ненависти один шаг. Поэтому известность – это еще и большая ответственность.

Если человек именитый, к нему особое отношение и повышенное внимание. Он должен быть примером для молодежи, пропагандировать здоровый образ жизни.

Сколько раз мне предлагали рекламировать пиво и водку, но как это возможно, ведь я был самым трезвым хоккеистом, – с улыбкой сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.

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6 комментариев

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Артём Сергеев
быть примером для молодежи,увы, не получилось
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oberkorn
Не верь не пьющим. Это ещё Пётр первый говорил.
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serginn
Лучше рекламировать катки)
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Konstantin Gusack
Свежо придание, но верится с трудом
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stalkers111
Бубнов: а я - футболистом. И что
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Артём Сергеев
Ответ Артём Сергеев
быть примером для молодежи,увы, не получилось
лучше выпивать, чем заниматься мутными делами
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