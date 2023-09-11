Крикунов о Гусеве: «В своем бомбардирском графике – очко за игру. К концу сезона будет больше, он очень талантлив»

Владимир Крикунов высказался о результативности Никиты Гусева на старте сезона КХЛ.

«У динамовцев игра хорошо получается в большинстве. В равных составах немного хуже. Поменялся состав. Какое-то время уйдет на то, чтобы игрокам притереться.

Пришли хорошие ребята и Ожиганов, которые находят свою игру потихонечку. Никиту так вроде и не видно пока особо: четыре игры – четыре очка. Но он в своем бомбардирском графике и идет – в среднем по одному очку за игру. Думаю, к концу сезона будет больше – он очень талантливый игрок», – сказал советник гендиректора московского « ».