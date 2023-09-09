Гусев о «Динамо»: «Строим команду, были хорошие и не очень хорошие игры. Надеемся, что дальше будем только побеждать»

Никита Гусев поделился мнением об итогах матча против «Сочи».

«Динамо» одержало победу со счетом 4:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Было много меньшинства и большинства. Сыграли хорошо как «4 на 5», так и на «5 на 4». Забили свои голы и сделали разницу.

– « » удивил?

– Знали, что они будут играть активно и создавать нам проблемы. Так оно и было, но самое главное, что мы забили в большинстве.

– Что скажешь о первых официальных матчах за «Динамо»?

– Мы строим команду. Были и хорошие, и не очень хорошие матчи. Но надеемся, что таких качель больше не будет и дальше будем только побеждать.

– Перед этим матчем немного изменились сочетания. Тренеры еще в поисках оптимальных решений?

– Да, немного сыгрываемся. Каждый раз меняем что-то и хотим сделать лучше и лучше.

– Оцени передачу Джордана Уила?

– Хорошая передача!

– Насколько по плану втягиваешься к сезону?

– Иду шаг за шагом. Есть к чему стремиться во всех аспектах, – сказал нападающий « » .