Гусев о «Динамо»: «Строим команду, были хорошие и не очень хорошие игры. Надеемся, что дальше будем только побеждать»
Никита Гусев поделился мнением об итогах матча против «Сочи».
«Динамо» одержало победу со счетом 4:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Было много меньшинства и большинства. Сыграли хорошо как «4 на 5», так и на «5 на 4». Забили свои голы и сделали разницу.
– «Сочи» удивил?
– Знали, что они будут играть активно и создавать нам проблемы. Так оно и было, но самое главное, что мы забили в большинстве.
– Что скажешь о первых официальных матчах за «Динамо»?
– Мы строим команду. Были и хорошие, и не очень хорошие матчи. Но надеемся, что таких качель больше не будет и дальше будем только побеждать.
– Перед этим матчем немного изменились сочетания. Тренеры еще в поисках оптимальных решений?
– Да, немного сыгрываемся. Каждый раз меняем что-то и хотим сделать лучше и лучше.
– Оцени передачу Джордана Уила?
– Хорошая передача!
– Насколько по плану втягиваешься к сезону?
– Иду шаг за шагом. Есть к чему стремиться во всех аспектах, – сказал нападающий «Динамо» Никита Гусев.
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