Гендиректор «Лады» о выборах: «Это форма управления государством. Реализовать свое избирательное право должен каждый гражданин, который хочет быть услышанным»

Гендиректор «Лады» считает выборы формой управления государством.

Александр Чеботарев проголосовал в участковой избирательной комиссии №6077 в тольяттинской школе №58.

«Реализовать свое избирательное право должен каждый гражданин, который хочет быть услышанным.

Это определенная форма управления регионом и государством», – сказал гендиректор «Лады».

Напомним, 8 сентября в России начались трехдневные выборы разных уровней более чем 80 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах РФ – выборы депутатов законодательных органов власти, в 17 регионах – выборы муниципальных депутатов.

Среди кампаний этого года – выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

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