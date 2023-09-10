Гендиректор «Лады» о выборах: «Это форма управления государством. Реализовать свое избирательное право должен каждый гражданин, который хочет быть услышанным»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ Политика Хоккей

Гендиректор «Лады» считает выборы формой управления государством.

Александр Чеботарев проголосовал в участковой избирательной комиссии №6077 в тольяттинской школе №58.

«Реализовать свое избирательное право должен каждый гражданин, который хочет быть услышанным.

 Это определенная форма управления регионом и государством», – сказал гендиректор «Лады».

Напомним, 8 сентября в России начались трехдневные выборы разных уровней более чем 80 регионах России. В 21 регионе проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 20 субъектах РФ – выборы депутатов законодательных органов власти, в 17 регионах – выборы муниципальных депутатов.

Среди кампаний этого года – выборы мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Также идут довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. 

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2 комментария

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Booligan
Государством нельзя управлять, если это не колония, государство это и есть институт управления, в настоящий момент устаревающий и неэффективный
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