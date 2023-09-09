Мартемьянов недоволен лидерами «Амура» после 1:5: «Большие вопросы, очень расстроен. Единоборства проиграли, самоотверженность и концентрация – отсутствуют»

Теги Лада Амур КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов заявил о недовольстве качеством игры лидеров «Амура».

Дальневосточный клуб проиграл «Ладе» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. «Амур» уступил в третьей игре подряд.

«Что сказать? Соперник показал, как надо выгрызать победы, с каким настроем нужно выходить на лед.

Очень большие вопросы к лидерам команды. Вообще очень расстроен командой.

За подготовку к матчу беру ответственность на себя, но спрос будет с тех, кто находился на льду.

Проиграли практически все единоборства, самоотверженность отсутствует, концентрация – тоже.

«Лада» добилась того, чего хотела, с чем ее и поздравляю, – сказал главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов.

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